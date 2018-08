Gente Famosa

Entrevista a Carmen Lomana en eitb.com

Bea Sever

14/09/2011

eitb.com ha podido entrevistarle aprovechando su visita a Radio Euskadi para presentar su libro Los diez mandamientos de la mujer 11. Perfecta y educada, ha hecho gala de su amabilidad y saber estar.

Pocas veces una visita a la sede de EITB provoca tanta expectación. Antes de la hora concertada con los compañeros de Radio Euskadi, varios grupos de personas pasaban "casualmente" por la zona de radio. Todos querían ver a Carmen Lomana, que estos días presenta su libro Los diez mandamientos de la mujer 11.

En taxi desde el Hotel Carlton, llegaba con unos minutos de retraso a la cita. Nieves, de Espasa, pedía disculpas, nerviosa, y explicaba que tenían una agenda muy apretada.

"Encuentro que es demasiado. Ayer tuve que enfrentarme a más de mil personas en la Filarmónica y hoy he madrugado mucho, no he parado y de aquí me voy a Donostia-San Sebastián", me explicaba Carmen mientras posaba para las fotos.

Tras una entrevista con Félix Linares y Juan Carlos de Rojo, las correspondientes fotos. "Me encantan los hombres con coleta", decía acariciando la coleta de Juan Carlos. Y salía pitando hacía Donostia-San Sebastián, no sin antes alabar la sede: "es estupendo este sitio".

Aunque parezca surrealista, después de haber estado cara a cara, tuvimos que hacer la entrevista por teléfono mientras ella iba en el coche. Eso sí, fue muy educada y correcta en todo momento y nos dio las gracias al marchar. Esto es lo que nos contaba:



¿A quién va dirigido tu libro?

Este libro va dirigido a hombres y a mujeres, más a mujeres, pero la esencia sirve para todos, excepto los capítulos sobre maquillaje. Es un libro divertido y práctico. Te lo recomiendo.

Muchos escritores opinan que la peor parte es la promoción del libro. ¿Tan dura es?

Es que ayer me acosté muy tarde y hoy no he parado desde la mañana. No he tenido ni un minuto libre.

¿Cómo se lleva este torbellino mediático cuando una no lo ha buscado?

Hasta ahora lo llevaba bien, pero voy a tener que aprender a decir que no, porque no puedo seguir así. No es solo la promoción, es que llevo todo un año sin parar. Mañana grabo en televisión por la tarde, pasado mañana por la mañana voy al programa de Ana Rosa, el lunes hago un anuncio...

¿De qué es el anuncio?

Creo que no lo puedo decir.

Bueno, ¿cómo recuerdas tus años en San Sebastián?

Fueron fenomenales. Es una ciudad agradable, tengo muchos amigos y lo pasé muy bien. Estudié en el colegio La Asunción, en el Alto de Miracruz. Había muchas internas francesas, muy alocadas; eran más libres que nosotras. Después, recuerdo mi vida de casada allí, mi casa en Tellagorri, era preciosa, en el Golf de Jaizkibel. Tenía un jardín ideal.

¿La vendiste al morir tu marido?

No, la vendí tiempo después. Cuando estuve preparada para comenzar una nueva etapa. Ni la puse a la venta, me vinieron a hacer una oferta.

¿Y no has vuelto?

Sí. Voy de vez en cuando, no mucho, porque después de vender la casa no me apetecía ir si no me quedaba en mi casa. Este año fui de noche a la Tanborrada. Le dije a un amigo "vamos", y nos fuimos de juerga, de incógnito. No vi a nadie. En mayo también estuve, haciendo un reportaje para la revista Lecturas.

¿Y a Bilbao?

Me gusta mucho Bilbao. Precisamente en Bilbao, en la feria de muestras, le hicieron un homenaje a Guillermo, mi marido, al año de haber muerto, que no se lo han hecho en Gipuzkoa. La primera vez que se dio un premio de diseño industrial en España fue a mi marido. Hay productos de él en el MOMA de Nueva York, y todo hecho en Euskadi. Hay más de mil productos diseñados por mi marido en colaboración con talleres guipuzcoanos. Él decía que aquí había un know how industrial increíble, que era el sitio perfecto. Es que en Euskadi hay un tejido social industrial que no hay en toda España y en pocos sitios de Europa.

Entiendes mucho de este tema...

Es que yo he vivido con un hombre que era un espada en la materia. Mi marido fue el primer diseñador industrial que hubo en el País Vasco, cuando no se sabía ni que era eso. Daba clases en Silicon Valley cuando se estaba cociendo todo lo que sería luego ese mundo tecnológico. Yo viajé mucho con Guillermo y conocí hasta a Bill Gates, pero la gente se queda con el chascarrillo, con la frivolidad.

¿Desde cuando te interesa el mundo de la moda?

Yo del año 81 al 88 tuve una tienda de moda en San Sebastián: Lomana Moda. Pero antes, en Londres, trabajaba colaborando con la revista Vogue, en la secciones de fotografía, con el estilismo.De siempre me ha interesado.



¿Añoras esa vida?

Sí, añoro la vida en Londres, es una ciudad que me encanta. Lo que pasa es que al morir Guillermo no podía soportar estar en los mismos sitios que fui tan feliz con él y quise empezar una vida totalmente nueva. Me fui a Madrid donde teníamos casa, pero que nunca me había gustado, y, fíjate, ahora estoy encantada en Madrid.

No lo hubieras imaginado.

La vida es así. Nunca sabes lo que va a venir.