Tras el falso rumor

La madre de Beyoncé desmiente que su hija esté embarazada

Redacción

21/10/2010

Tina Knowles, la madre de la cantante Beyoncé, ha desmentido que su hija esté esperando su primer hijo con el rapero Jay-Z, en declaraciones efectuadas durante una entrevista con Ellen DeGeneres que se emitirá mañana pero de la que se ha avanzado un extracto.

"No es verdad. Ella no lo está, no ahora mismo. Estoy deseando que llegue el momento, pero con todos estos rumores ella ya tendría que tener entre cinco y seis" hijos, dijo Tina Knowles a DeGeneres en el extracto avanzado hoy por la web especializada en noticias de famosos TMZ.

La revista US Weekly, citando a fuentes cercanas a la pareja, afirmó que Beyoncé estaba embarazada. Otra persona también próxima a la pareja dijo a la publicación que Beyoncé, que está en su primer trimestre de gestación, consideró el embarazo "como un regalo de Dios y está muy contenta". Sin embrago, ha sido su madre la que ha querido acabar con la falsa noticia que ayer por la tarde llegó a todos los medios digitales.