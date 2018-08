Gente Famosa

Virginia Berasategui:'Empiezo a preguntarme qué haré cuando me retire'

Bea Sever

14/09/2011

La triatleta, encantada con otra temporada de triunfos, nos confiesa que a veces le gusta ponerse vestido y tacón y que empieza a pensar en ser madre. Por ahora, disfruta las vacaciones en Plentzia.

¿Qué tal ha ido esta temporada?

Es una de las mejores en cuanto a resultados. No me he bajado del podio, excepto en Hawai, que hice cuarta, pero es que en Hawai cada día está más complicado estar en el Top 10 y ya ni te cuento estar en el Top 5. Campeona de Europa, encima en casa; tercera del mundo; tercera en Abú Dhabi... Todas las carreras que he hecho han sido de nivel y yo estoy encantada de la vida.

¿Qué canción tenías en la cabeza durante el Ironman?

Jaja. Empecé, durante la natación, con la de "Viva la vida" de Coldplay y, luego, una que no me sé el título, que es de The National, una banda que ahora escucho a tope. Esa es una canción que tenía metida-metida y la tuve en la cabeza durante la bici y durante la maratón.

¿De dónde te viene la afición por el deporte?

En mi familia siempre han hecho deporte. Mi padre "a saco", fue el primer triatleta del Estado. Mi ama también, aunque nadie lo sabe, hizo sus pinitos y llegó a ganar la Maratón de Bilbao en el 82 o el 83. Pero también tengo una hermana que no se ha dedicado a ello. Yo creo que el entorno te condiciona y te ayuda, pero te tiene que gustar, sobre todo a estos niveles, y yo creo que he nacido con ello. He hecho todo tipo de deportes y toda mi vida me ha encantado. La gente veía que mi padre era mi entrenador y pensaban que me obligaba, pero era yo la que pedía y la que quería caña, la que quería ir a una carrera y a otra, que me llevara al cross... Yo creo que lo llevaba dentro.

¿Cuántas horas diarias entrenas?

Es mi trabajo y me lleva todo el día y entreno siete días a la semana. Horas físicas, son entre cuatro y ocho, pero luego, es la alimentación, es la siesta, es que te llaman los amigos para quedar y tú no puedes, es meterte a la cama a una hora, es levantarte a otra, es que no sales... Son 24 horas por siete días a la semana. Y que tu agenda social depende de tu agenda deportiva.

¿Qué es para ti el Ironman?

Antes de empezar con en triatlón, yo sabía que mi futuro iba a estar aquí. Cuando era nadadora y atleta siempre iba a las distancias más largas que había. Y a nivel mental a mi el Ironman me flipaba de siempre. Esperaba los resúmenes en la tele, ese punto de ver hasta donde es capaz de llegar tu cuerpo y tu mente. Porque esto ya no es solo físico, es mental, al final el que más sabe sufrir es el que va a estar ahí adelante. Son tantas horas y con tantos altibajos, que el que tenga esa capacidad de superar los malos momentos es el que al final va a estar allí. Es tal el reto... A mi me motiva "a saco", pero para todo, te da una seguridad, una satisfacción personal para el resto de cosas en la vida... ¡Me encanta!

¿Has hecho amigos en Hawai?

Sí. De hecho ahí conocí a mi novio. Pero no solo es en Hawai. Ahora con el Ironman es más limitado, pero cuando hacía distancia olímpica, hacía el circuito mundial y estaba todo el día viajando, era una gozada. Da igual en qué país estés, el estar conviviendo con gente de culturas distintas, de costumbres distintas, con otros idiomas, me ha abierto la mente un montón. Es otra de las partes que más me gustan de este deporte. Me ha abierto los ojos y me ha enseñado un montón de experiencias que no sé si hubiera tenido con otros deportes.

¿Podrías tener como pareja a alguien que no fuera deportista?

Lo he intentado, he tenido. Funciona al principio, pero luego se hace muy duro estar tanto tiempo fuera, sin verse, seguir tus ritmos, tus horarios, el "ahora no salgo", es complicado que lo entienda. Yo creo que es posible, lo que pasa es que yo no voy a encontrar a mi pareja yendo de copas, porque no voy. Es como los actores, la gente dice que solo salen entre ellos, pero es que es su círculo, ¿a quién van a conocer? Al final es normal, depende de en qué mundo te muevas.

¿Cuál ha sido el mayor sacrificio que has tenido que hacer por el deporte?

Haber perdido ciertas amistades porque no puedo seguir el ritmo de mi gente. El no haber podido estar con mis amistades de aquí y con mi familia. Es lo más duro.

¿De adolescente salías de juerga o preferías el deporte?

Siempre lo he tenido claro. No considero que he perdido mi juventud; la he vivido de manera diferente. Pero hay quien entiende juventud por salir y emborracharse. Yo no la cambio. Ahora puedo salir si quiero, pero la oportunidad que yo he tenido no la tiene toda la gente.

¿Qué harás cuando te retires del deporte profesional?

No me hagas esa pregunta que estoy pasando por una crisis. No lo sé. Es una cosa que me empiezo a preguntar con la edad, porque no me quedan muchos años y tengo muchos frentes abiertos, pero ninguno claro. Cada vez me viene más a la mente y no sé lo que voy a hacer. Posibilidades tengo muchas, pero no lo tengo nada claro.

¿Piensas en ser madre?

También. Ahora mis amigas van por el segundo y me preguntan: "¿Cuándo tú?" y quieras que no, a las chicas "tic tac, tic tac". Los hombres, aunque sean deportistas profesionales, dejan la semilla y ya está, pero nosotras no. Supone un parón y supone muchas cosas, pero claro que me gustaría. No sé cuando.

Siempre te vemos con ropa deportiva. ¿Alguna vez llevas falda o vestido?

Sí, si. ¡No me habéis visto a mí! Estupenda de la muerte, yo. Tuve una fiesta en Alemania y me decían: "Qué gracia, llevas tacón". Bueno, no es que lleve mucho tacón, pero alguna vez me pongo y me gusta. Está claro que siempre voy a lo cómodo, pero claro que me gusta a veces sentirme chica, irme a la peluquería, hacerme la manicura, ponerme vestido... No lo hago más porque no es práctico, no voy a ir a la piscina así, pero sí que me gusta.