Mariví Bilbao: 'La gente no va al cine porque pasa frío'

Bea Sever

14/09/2011

De vacaciones en su casa de Bilbao antes de retomar la grabación de la serie "La que se avecina", hemos hablado con Mariví Bilbao sobre su vida, sobre cine, sobre política... Tan natural como siempre.

¿Cómo lleva el tema de los fans?

Pues divinamente. Ten en cuenta que son una clientela. Si esa gente te falla te puedes ir a la mierda, hablando en plata.

¿Qué es lo más raro que le han dicho?

Dicencosas muy bonitas todos. Como la serie está muy bien escrita, la gentese ríe mucho, pero los que entienden más, lo que pillan todo, son los decatorce y quince años. Esos lo pillan todo y son fantásticos, siemprete dicen cosas bonitas, son muy educados. "Por favor, ¿me firmas aquí?".En el zapato no, en eso otro que llevan, y ellos mismos sacan unosbolígrafos que tienen especiales para que no se borre la firma. Sonmajísimos.

¿Cómo era Mariví Bilbao de jovencita?

Eraguapa, jajaja. Luego con el tiempo te vas desfigurando. Y valiente. Esque para ser actriz te tienes que mojar mucho, porque te vas a loscastings y tienes que inventarte cosas para contar algo y que vean quesabes. Tienes que ser valiente. Te tienes que mojar.

¿Cómo tomaron sus padres el que quisiera ser actriz?

Noquerían ni verlo. Mi madre murió joven, pero mi padre no quería quehiciera nada de eso y con el tiempo me tuve que marchar de casa. Te lopasas muy mal. Y tú ya lo sabes además, porque eres chica, que te lonoto, jajaja. Eres joven y vives otro momento, pero aún así te serán másdifíciles las cosas que a los chicos, que todavía tienen patente decorso. En mi tiempo ni te cuento, que ya he hecho 80 años, o sea que tepuedes imaginar cuando era joven lo que pasaba. Era muy duro.

¿Qué hubiera sido usted si no hubiera sido actriz?

Nolo sé. Como quería ser actriz me fijé en eso sólo. No se sabe. Es comocuando te dicen: "¿Qué vas a hacer el año que viene?". Yo que sé, igualno estoy ni aquí. Aunque yo cuando veo artistas fantásticos, porejemplo, en el circo, o cuando veo payasos buenos, eso me parece unalocura. Entonces tengo como envidia, qué cosa más preciosa. A mi a vecesse me saltan las lágrimas. Cuando estoy viendo una buenainterpretación, de lo que sea, se te sale todo el cuerpo. Pero claro,cada uno hace lo que ha querido hacer, en lo que se ha empeñado. Ycuesta mucho, porque te dejas la piel a cachos.

¿Echa de menos el teatro?

Yano. He hecho mucho teatro, pero ya no quiero hacer teatro. El añopasado también me llamaron. Pero es muy duro para mi, porque te levantasde la cama y ya estás pensando que hay que levantar el telón. Estásviviendo con demasiados condicionantes, porque te estás cuidando todo eldía. Lo que más me gusta hacer es cine. El cine para mí es el artemejor. Fíjate tú que hay obras de arte maravillosas en este mundo, pues amí la que más me gusta de todas es el cine, porque el cine puede tenertodo: música, literatura...

¿Y como empezó en el cine?

Enla época que yo tenía como 28 años o así, les dio por venir al Paísvasco a hacer películas porque es muy bonito. Ellos ya venían con losprotagonistas desde Madrid, pero a los actores de aquí nos contrataban.Entonces empecé a hacer cine y dije: "Joe, a mi esto de la cámara meencanta". Y me enamoré mucho del cine. Es lo que más me gusta hacer.Empecé a hacer cosas pequeñas, pero que salieron bien porque a mi lascríticas me han destacado muchas veces, y no con grandes papeles, sinocon papelillos. Como lo hacía con toda mi alma... Tuve la suerte de queme salía bien. He hecho bastante cine y sigo haciendo.

Ha hecho muchos cortos. ¿Le gusta el formato o es que le gusta trabajar con directores jóvenes?

Soyla reina de los cortos, tía. Me nombraron la Reina de los Cortos enPalencia, hace como cuatro años. Prefiero trabajar con directoresjóvenes que con los viejos, porque los viejos son buenísimos y les doyun mérito terrible, pero se enamoran mucho de lo que escriben y noquieren salirse de ahí. Y muchas veces los actores, según como seencuentren, pueden mejorar el papel, diciendo lo mismo, pero los viejosno se atreven, en general, con todos mis respetos con la cantidad dedirectores maravillosos que hay en España. Me gusta más con los jóvenes,porque estás actuando y te dicen: "Sí, por ahí Mariví, por ahí" o"quita un poco" o "pon un poco más", y los viejos no dicen eso, dicen:"He dicho que esto es de esta manera y hazlo así". Son más estrictos.

Con el que se lleva bien es con Borja Cobeaga.

Hombre, con ese de maravilla. He hecho hace poco una película con él que se va a estrenar en Navidades: No controles. Es un papel muy pequeñito, pero es muy majo.

¿Cómo ha ido el rodaje?

Muybien. Tenía que haber nieve y, claro, como no había nieve, ponían unanieve que es más bonita que la nieve de verdad. Preciosa. Se tarda muchoporque, por ejemplo, yo tenía que ir en un coche y volver; y al ir otravez, ya se había fastidiado todo el suelo y tenían que cambiar. Yodije: "Qué pena que aquí no haya niños". Porque los niños se hubieranquedado atontados con la nieve esa nueva. Precioso era, precioso.

¿Va al teatro y al cine como espectadora?

Mucho. Ahora en Bilbaoha habido unas compañías fenomenales, algunas de amigos míos, y les hepodido ver porque estaba de vacaciones. Divinamente. Lo que pasa es queahora no puedo ir mucho al cine porque, hija, te ponen unos airesacondicionados que sales enferma. Yo en una me tuve que salir porque nosestábamos helando. A la gente le pasa eso, no va al cine porque pasafrío. Fui a ver una y me tuve que marchar y era buena la película, erade una ciudad que habían caído unas bombas y se deshizo todo y ademáspasó de verdad. Trabaja un señor mayor que es negro, que no me acuerdode cómo se llama. Fue preciosa, pero no sé como acabó porque me tuve quemarchar, ¡estaba tiritando! ¡Tomando café con leche caliente cuandosalimos! Yo decía: "Pero bueno, ¿esta gente nos quiere matar? ¿Quéquieren, que no vaya la gente al cine?". Había poquísima gente y claro,hablé luego con la gente y dicen: "No se puede ir, te mueres de frío".

¿Qué recuerdo tiene de la entrega de los Oscar?

Muybueno, lo que pasa es que trabajé mucho, porque allí vas a promocionarla película y estás trabajando. Pero me lo pasé muy bien, porque ademásnunca había ido y me pareció fantástico. Si volviera a nacer, megustaría nacer allí, porque allí huele a cine. Es fantástico. Lo quepasa es que a los grandes no les ves, sólo cuando les dan algún premio ysalen al escenario. Yo estuve hablando con uno que era de aquí, deBilbao, y era de los machacas que llevan los coches de losgrandes actores y nos contó: "Nosotros antes de que entre Fulano oMengano, revisamos el coche cuatro y cinco veces". Están muy aislados,no pueden salir. Tienen miedo porque puede haber muchísimas cosas comosecuestros. Como en este mundo se trata todo de dinero, hija, que esalgo espantoso, pues entonces no les ves a los grandes. A mi me diomucha pena porque me hubiera encantado.

¿Por qué le preguntan siempre por el tabaco?

Yocreo que es que ahora se ha puesto de moda que no hay que fumar. Antesno decían nada, que yo estoy fumando desde pequeñita. Desde estas leyesque dicen que no hay que fumar y que toda la gente se muere porque fuma,fíjate tú, qué tontería. Yo no creo que la gente se muera porque fuma,porque yo conozco gente más vieja que yo, que ya es decir, y estáfumando y no le pasa nada. Te mueres el día que te toca. No es quequiera decir que la gente fume, ¡allá películas! Cada uno que haga loque le de la gana. Nunca me han dicho nada, es desde está ley que salióque no se puede fumar y que creo que ahora va a ser peor, porque creoque no puedes fumar ni cerca de un colegio, ni de un parque donde hayaniños... o sea que como no enciendas el cigarro y te tires a bucear...

¿Le interesa la política?

Sí,claro que me interesa. La política es todo, hasta lo que estamoshablando ahora es política. Figúrate tú, con todo lo que llevamosencima, que se dicen cosas y se riñen. Por ejemplo, cuando el cambio deGobierno este que ha hecho Zapatero, ¿tú ya has visto la cantidad demachismo que hay en gente que no debiera ser así? ¿Has visto como hanhablado de algunas señoras políticas?Algo horroroso. Y el otro día, ya no sé si son 58 o 59 mujeres las quehan matado, tía. ¿Tú te puedes imaginar lo que es eso? A mi me pareceque si nosotras matásemos a los tíos como ellos nos matan, la ley lacambiaban en cinco minutos. Dicen que no puede estar a 500 metros de lacasa, pero la otra ya está muerta de miedo. Es terrible.