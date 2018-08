Gente Famosa

Anjel Alkain: 'Yo tengo que pasarlo bien y en la comedia lo paso bien'

14/09/2011

Escuchamos su humor a diario en "Antes de mirar cruzar" (Radio Euskadi) y "Oilategia" (Euskadi Irratia); representa Xabinator en los teatros vascos, pero muchos le echan de menos en televisión.

¿Qué tal el programa "Antes de mirar cruzar" de Radio Euskadi?

¡Eso decidlo vosotros! Nosotros estamos muy a gusto. Creo que es algo diferente y estamos contentos.



¿Es la primera vez que haces radio en castellano?

Sí, es verdad. Pero no me resulta difícil.



Y a continuación haces "Oilategia" en Euskadi Irratia. Utilizas las mismas bromas en los dos programas?

No, nunca lo hemos hecho. Son los dos muy diferentes. El de Radio Euskadi es una sección dentro de un programa más amplio y "Oilategia" es un programa independiente. Trabajamos más la actualidad, aunque también hacemos alguna imitación. En Radio Euskadi hacemos sobre todo imitaciones y jugamos con la entrevista que se ha hecho esa mañana, por ejemplo.



¿Improvisas mucho?

Mucho no. Le dejamos lugar a la improvisación y esa es una buena señal. Aún así, no hay tiempo para salirse mucho del guión, pero sí que le dejamos un hueco a la improvisación.



¿Cómo va la representación de Xabinaitor?

¡Muy bien! El 21 de noviembre cumpliremos un año desde que se estrenó. Las próximas representaciones serán del 11 al 14 de noviembre en el Teatro Principal de Donostia-San Sebastián.



¿Crees que representarás alguna obra tantas veces como lo hiciste con Kutsidazu bidea, Ixabel?

No. Esta la hemos representado mucho menos. Además, la situación económica es mala y en los ayuntamientos no hay dinero. Piensa que nosotros somos siete actores en esta obra. De todas formas, cada vez que la hemos presentado la sala se ha llenado y la gente se ha reído.



Comenzaste en el grupo Gorringo haciendo teatro infantil. ¿Harías algo para niños ahora?

Sí, empezamos así y todavía hacemos cosas para niños. Ahora hacemos el programa "Ipupomamua" en la tele. Yo no estoy, pero los otros dos miembros del grupo sí. Tenemos un acuerdo con la Diputación Foral de Gipuzkoa para contar cuentos en diferentes municipios y se nos ocurrió hacer también un programa de televisión. Es un programa muy visual, muy dinámico, que tiene como objetivo animar a los niños a leer.



También has hecho cine y no siempre comedia. Eutsi!, por ejemplo, tenía su punto dramático. ¿Qué tal te sientes fuera de la comedia?

¡Ni me acuerdo! Llevo tanto tiempo haciendo comedia... A mi me gusta hacer comedia y eso es lo que mejor me va. Para hacer algo a gusto, me lo tengo que pasar bien y en la comedia es donde yo lo paso bien.



¿Qué tenía "Wazemank" para lograr mayor éxito que "Noaoa!" y "Brinkola"?

Bueno, "Wazemank" fue lo primero que hicimos y era nuevo para la gente. Lo demás vino después de llevar años con "Wazemank". "Noaoa!", por ejemplo, lo planteamos para trabajar la improvisación en el plató y "Brinkola" fue un experimento. Les planteé el proyecto a Telmo Esnal y a Asier Altuna y lo hicimos. De todas formas, a los que les gustó "Brinkola", les gustó mucho.



¿Habrá otro "Wazemank"?

No creo. Se termió porque acabamos un ciclo y estamos muy orgullosos de lo que hicimos, pero en estos momentos no creo que lo volvamos a hacer.



¿Te ves haciendo un programa de humor en ETB2?

Sí. ¿Por qué no? Ya he hecho teatro en castellano. Es cierto que en los últimos diez años he trabajado sobre todo en euskera, pero es normal porque yo conozco el ambiente euskaldun, eso es lo que domino. Yo no puedo hacer humor murciano porque no lo conozco. El humor es universal, pero cada uno conocemos nuestro entorno y tenemos que reírnos de lo nuestro. La gente conoce a su alrededor a personas que se asemejan a los personajes que yo hago y por eso les resultan graciosos.



Has hecho teatro, televisión, radio y cine. ¿Qué prefieres?

No lo sé. En estos momentos estoy haciendo radio y te diría que radio. Ya sé que muchos actores dicen que el teatro, que ahí está la esencia del actor, pero hacer teatro en Euskadi no es cómodo, porque salen pocas representaciones y no trabajas seguido. A mí, la verdad es que me gusta mucho la tele, hacer un día de cura y al siguiente un personaje completamente distinto; en teatro estás meses con el mismo personaje. Y en el cine hace falta mucha paciencia y yo no la tengo. La radio es justo lo contrario, hay que hablar sin pensarlo mucho porque no hay tiempo. Eso va más con mi forma de ser.



¿Cómo comenzaste en el mundo de la interpretación?

De pequeño, imitando a una tía mía en Navidades (ja-ja). De joven estuve tres años en la escuela de teatro Antzerti y no sé si aprendimos algo de teatro, pero lo pasamos muy bien. Después creamos el grupo Gorringo y empezamos a hacer teatro infantil. También he trabajado mucho como doblador.



No será fácil vivir de ello.

No. Te toca hacer de todo. Yo no valgo para estar en casa esperando. No puedo decor "soy actor" y quedarme esperando una llamada de teléfono. Por eso creamos el grupo de teatro. Eso sí, necesitas un buen equipo de trabajo alrededor, eso es imprescindible.



¿Tienes tan buen humor en tu día a día?

¡Eso intento! Si perdemos el humor, despídete.



Entre todos los personajes que has hecho ¿tienes algún favorito?

Han sido tantos, desde que empezamos en "Sorginen Laratza"... A decir verdad, muchos: Jose Antonio Arana, Bittori, los Agirre también eran majos... Que me acuerde de tantos es buena señal, quiere decir que he hecho los personajes a gusto.



¿Te sientes cómodo en los papeles de mujer?

Es que el personaje de mujer mayor siempre funciona bien. Si ves cualquier serie de humor británica, siempre hay una mujer mayor, lo que nosotros llamamos "atsua". Es que ya han perdido la vergüenza y dicen lo que se les ocurre. Yo los hago muy a gusto.



¿Tienes algún proyecto nuevo?

Hemos presentado proyectos para televisión, pero mientras tanto, sólo tengo la radio.