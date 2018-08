Gente Famosa

Pink confirma su embarazo: 'Es una niña'

18/11/2010

La cantante no había querido decirlo antes por si surgían problemas.

Tras muchas habladurías, Pink ha confirmado su embarazo en el programa de Ellen DeGeneres. La cantante ha afirmado que espera una niña junto con su marido Carey Hart, y que no ha querido decirlo antes por si surgían problemas, pues en una ocasión ya había sufrido un aborto. Además, asegura que su matrimonio con el motociclista marcha mejor que nunca, pues ambos han trabajado duro para superar sus diferencias.

La cantante ha acudido al programa de Ellen DeGeneres para confirmar lo que se venía rumoreando en las últimas semanas: está esperando un hijo de Carey Hart. En concreto, una hija, ya que los médicos le han asegurado que se trata de una niña.

"Últimamente estoy comiendo por dos", afirmaba Pink en la entrevista. Aunque la prensa ya había informado de ello, la artista ha reconocido que no quiso decirlo antes por si el embarazo se complicaba, como ya había sucedido en una ocasión anterior.

A sus 31 años, Pink ha tenido que esforzarse para quedarse embarazada, no ha sido una casualidad: "No fue en plan ''uy!''", explica. Pero parece que esta vez todo marcha correctamente, e incluso ya saben el sexo del bebé: "No creo que quisiera saberlo pero la doctora me lo dijo. Estoy asustada porque cree que se trata de una niña".