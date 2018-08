Gente Famosa

Entrevista en eitb.com

Gorka Otxoa: 'Últimamente me llegan bastantes papeles dramáticos'

Bea Sever

14/09/2011

Desde que dejó "Vaya Semanita" para dar el salto a Madrid, el actor donostiarra Gorka Otxoa no ha parado. En Madrid ha encontrado trabajo, amigos y hasta novia, pero siempre que puede, vuelve a casa.

¿En qué estás trabajando en estos momentos?

Ahora en nada, por primera vez en mucho tiempo. Estoy esperando; el 31 de enero empiezo el rodaje de la película Lobos de Arga. Es una película sobre hombres lobo. Tiene una mezcla entre miedo, terror, con puntos de comedia. La película tiene muy buena pinta, y mucho presupuesto. Comparando con lo que he hecho hasta ahora, es muy diferente y estoy muy ilusionado. En cuanto acabe el rodaje, me incorporo a la siguiente temporada de "Doctor Mateo".

Y tienes algún proyecto por estrenar.

Sí, se han estrenado los cortos Todo lo que sube... y Trío, y este año hemos terminado la película ¿Estas ahi?, que se estrenará a finales de abril. He trabajado con Miren Ibarguren y con Roberto Santiago como director. Hace poco vi la película y está muy bien, la verdad. Es una película bonita, divertida, con momentos emotivos. A ver qué tal funciona, pero ha quedado una película muy especial.

¿Qué tal la grabación?

Tranquila. Hemos grabado bastante en interior, en una casa de Alicante. He trabajado con Miren, que nos conocemos hace diez años y, que además, fue mi compañera de piso. Y Roberto es una gozada como director, estaba todo el tiempo pendiente de nosotros, tiene todo muy claro. Ha habido muy buen ambiente. La película tiene muchos efectos digitales, allí estaban los especialistas; hay fantasmas, las cosas se mueven... Una experiencia muy bonita.

En este caso has trabajado con Miren, en el corto Todo lo que sube... con Eva Ugarte, tu novia, en la película Pagafantas con tu amigo Borja Cobeaga... ¿Siempre trabajas con amigos?

Bueno, si surge, sí. En Todo lo que sube... trabajé con Eva y el director también es amigo mío, Peris Romano. Lo de Miren fue de casualidad. El director me dijo: "Estoy pensando en Miren Ibarguren", y le contesté: "¡Si es amiga mía, y vivimos juntos!". Casualidad. Y con Borja y con Diego, el guionista, estoy deseando volver a trabajar. Está muy bien trabajar con amigos, sobre todo, si tienen mucho talento.

Será que solo te relacionas con actores y actrices... Hasta tu novia es actriz.

No. Lo de mi novia fue una coincidencia, yo no sabía que era actriz. No creas que vivimos en un ghetto, ni mucho menos. En Madrid tengo algunos amigos que son actores, pero de los amigos-amigos, no muchos.

En Pagafantas resultas patético intentando conseguir a la chica que te gusta. En la realidad, ¿te pasó lo mismo con Eva Ugarte?

No voy a entrar en detalles, pero no fue tan patético (ja, ja). Eso seguro.

¿Cada cuánto vuelves a San Sebastián?

He estado este fin de semana y el próximo también voy a subir. Hacía mucho que no iba dos fines de semana seguidos, pero voy a ir al derby, a Anoeta. Voy siempre que puedo. Este año he estado casi todo el tiempo con la obra de teatro y con la serie, con "Doctor Mateo", y he tenido poco tiempo, sobre todo los últimos seis meses. Ahora iré un poco más; en Navidades iré mucho. Normalmente voy con mi chica y es una gozada estar con la familia, salir con los amigos de siempre a comer unos buenos pinchos, y pasear por el Paseo Nuevo. Yo ahora valoro mucho la mar, antes no la valoraba. Siempre que puedo hago una escapadita. Llevo muchos años aquí, y estoy muy a gusto en Madrid, pero siempre tengo necesidad de ir a oxigenarme.

Entonces, ¿seguirás el derby de este domingo desde Anoeta?

¡Tengo muchísimas ganas! Después de cuatro años... Además, estamos igualados, los puestos de UEFA están cerca, va a ser un partido muy bonito. Tengo muchos amigos del Athletic... Va a ser una fiesta.

¿Cómo comenzaste en la interpretación?

Con 14 años entré en el instituto y había un grupo de teatro. Me apunté con muchas ganas, me gustaba muchísimo. Fui cogiéndole el gusto y con 18 años, estuve dudando si irme a Madrid a estudiar Arte Dramático, pero me matriculé en una escuela de teatro, el la Escuela Escuela TAE, y, al mismo tiempo, empecé a estudiar Sicología. Entonces me llamaron de "Goenkale" y así empecé. Fuimos al casting todos los del grupo de teatro del instituto. Eran los comienzos de "Goenkale", estaba a tope, todo el mundo lo veía. Fuimos unas 3.000 personas al casting, y me llamaron. Así empecé, aprendiendo en "Goenkale". Acabé Sicología, pero con el tiempo veía que me gustaba esto y, por suerte, me salía trabajo, y ahí he seguido, hasta ahora.

Mirando atrás, ¿crees que fue una pérdida de tiempo continuar con la carrera de Sicología?

No. Normalmente no me arrepiento de nada. Si el cuerpo o el corazón te lo piden, lo haces y listo. He aprovechado muchas cosas de la sicología para la vida y para el teatro. He hecho cursos de interpretación y cursos de sicología al margen de la carrera, y los ejercicios eran los mismos. Tienen muchas cosas en común, y para el futuro, ahí lo tengo; quién sabe... Además, conocí a un montón de gente, comí pintxos de tortilla en la cafetería de la universidad, jugué al mus...

También bailabas en un grupo de danzas vascas.

Sí, lo dejé hace poco. Cuando me vine a Madrid continué durante un año en el grupo de danzas Kresala, aunque viviera en Madrid. Pero al final lo tuve que dejar, porque era imposible. He estado en Kresala desde pequeñito hasta hace tres o cuatro años. Siempre me ha gustado. Teníamos un grupo genial, una cuadrilla increíble, y hemos hecho muchos viajes a festivales, hemos tenido muchas actuaciones en Euskadi... Ha sido una experiencia bonita, y muchos de los amigos del grupo son mi segunda cuadrilla. Lo llevo en el corazón.

¿Qué otros hobbys tienes? ¿Qué haces en tu tiempo libre?

Viajar, sobre todo. Si se puede, si tengo algunos días libres, me gusta mucho viajar. Esa es mi principal afición. Y estar con los amigos y con la familia. Y comer. Comer y viajar.

No se te nota. ¡No tienes tripa!

Algo sí tengo, pero la verdad, tengo suerte, como lo que quiero y no engordo mucho. Siempre tendré tripa porque es de familia, es una "tripa familiar".



Te fuiste a Madrid en 2006. ¿Ya te has acostumbrado al ritmo de vida de allí?

Sí. Cuando me vine me daba mucha pereza. Ya sabes, lo de siempre, una gran ciudad, que no conoces a mucha gente... Y, la verdad, enseguida me adapté, hice muchos amigos, tuve suerte porque encontré trabajo enseguida, sin trabajo se hace más duro. Eso lo valoro mucho. Luego, conocí a mi chica. Vivo con ella, tengo muchos amigos, y en Madrid hay muchas posibilidades, hay muchos planes posibles. Tiene sus cosas buenas y malas: mucho tráfico, gente, estrés... Pero si sabes aprovechar las cosas buenas y apartar las malas, y si vas de vez en cuando a San Sebastián a coger aire, para esta edad y para una temporada larga, está muy bien. La gente es muy abierta. Yo creía que con los vascos... Pero, no. Tienen muy buen rollo con los vascos, no he tenido ningún problema y he hecho muchos amigos, la mayoría de Euskadi (ja, ja). Mi cuadrilla de aquí también es de Euskadi, pero tengo amigos de todas partes. Y ya te digo, hay muchas posibilidades, todos los días tienes un montón de planes, y eso está muy bien.

¿Qué ha sido lo más duro?

Encontrar piso. Vine con Diego San José, el guionista de Vaya Semanita y de Pagafantas. Empezamos los dos a buscar piso y hasta encontrarlo... Pero al de un mes de llegar salió un proyecto, con Diego y con Borja Cobeaga, en Antena 3, "Territorio Champiñón", para hacer unos sketchs, luego otra teleserie... Empecé a trabajar, y desde que llegué me ha ido bastante bien. No puedo quejarme.

Te llevas bien con Borja Cobeaga, ¿no?

Sí. Con Borja, con Diego, con los otros actores de "Vaya Semanita", con los guionistas... En "Vaya Semanita" hicimos un grupo de "amigos de trabajo" que tendremos para siempre, y cuando podemos, trabajamos juntos. Tenemos muy buen ambiente entre nosotros. Unos proyectos son más interesantes que otros, pero, del trabajo, al final, es la gente lo que te queda en la memoria; qué gente has conocido y qué amigos has hecho.

En la teleserie "Cuestión de sexo" también entablaste amistad con Willy Toledo.

Sí, con Willy y con todos los demás. De vez en cuando quedamos. Con Willy, sobre todo, me reí mucho.

Muchas veces has dicho que te gusta hacer papeles al margen de la comedia, pero no has tenido muchas oportunidades. ¿Por qué crees que no te ofrecen papeles dramáticos?

Últimamente, la verdad, me están llegando bastantes. Este año, he estado representando La Ratonera, de Agatha Christie en el teatro y era el asesino, "el malote". Ahí no había nada de comedia, era todo dramático. Me han llegado un par de TV movies, en una para hacer de miembro de ETA, y en la otra, otro papel dramático. En la película que voy a rodar ahora también hay muchos toques de drama. Y otros proyectos que me han llegado para un futuro también son dramáticos. También me llegan comedias, tengo para elegir. Las TV movies no las he podido hacer por tiempo o porque me han coincidido con otros trabajos. Yo disfruto con ambos registros, con el drama y con la comedia, así que, estupendo.

Con Pagafantas estuviste nominado para los Premios Goya, pero parece que los premios solo se consiguen con papeles dramáticos.

Sí, en ese sentido la película tuvo más mérito. Borja también estuvo nominado como mejor director novel, pero normalmente les cuesta mucho nominar a comedias para algún premio u otorgárselo. No sé por qué, pero suele ser así, se valoran más los papeles dramáticos. Pero el estar nominado, es un tópico, pero solo la nominación ya fue un premio para mi, ¡y siendo una comedia! Yo, feliz.