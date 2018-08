Ibon Uzkudun: 'En las campanadas va a haber participaciones estelares'

Gente Famosa

15/09/2011

Tras el éxito de las campanadas del pasado año en Barakaldo, Ibon Uzkudun repetirá espectáculo este año. Este comunicador, como le gusta definirse, lo mismo presenta un concurso que actúa en series.

¿Cómo comenzaste en el mundo de la televisión?

Como la mayoría de la gente de televisión, empecé en la televisión local, en mi caso en Ermua, cuando no había ni plató. Salíamos un cámara y yo a la calle a hacer los reportajes y luego el cámara los editaba en su casa y los emitían por cable. Después pasé a Eibar, a mi localidad. Empecé a hacer un programa en plató mientras estudiaba. A la vez trabajaba para la SER haciendo la corresponsalía en Eibar y los partidos para Carrusel Deportivo, y también llevaba la revista de la Sociedad Deportiva Eibar.

Enseguida diste el salto a Madrid. ¿Por qué decidiste marcharte?

Me llamaron de CNN+ que comenzaba entonces y me dijeron que les interesaba. Era del mismo grupo que la SER y ya llevaba cinco años con ellos en Carrusel Deportivo. Hice una prueba y les gustó. Yo ya tenía pensado marcharme y, cosas de la vida, me fui con trabajo.

Desde entonces has trabajado en todas las cadenas.

Antes de marcharme a Madrid ya empecé a trabajar con ETB en lo que ahora es ETB Sat y que entonces era Galeusca. Hacía retransmisiones de San Fermín, la tamborrada, etc. También colaboraba en un talk show, "Hamaika Korapilo", y trabajé en "Goenkale". Ya en Madrid ha sido fruto de moverme. Empecé a hacer series con diferentes cadenas y he pasado por todas, porque me quedaba La 2 y en octubre emitieron un documental dirigido por mi sobre Pablo Ibar en el corredor de la muerte. Pero no ha sido un reto, ha sido coincidencia.

Entonces, te es indiferente trabajar aquí o en Madrid. ¿En función de qué eliges los proyectos?

Si te soy sincero, no me voy a Japón porque no sé japonés. El inglés no se me da del todo bien, si no buscaría posibilidades para hacer algo en medios anglosajones. Siempre he sido una persona muy dinámica, nómada, y a mi lo que me gusta es levantarme todos los días y tener algo que hacer que tenga que ver con la comunicación, que es lo que me llama. Yo me considero un comunicador, más que un actor o un presentador, un showman. Lo que más me va es la tele, es donde más a gusto me encuentro.

¿Has dejado atrás la época de actor?

No, yo he seguido haciendo ficción para programas de Madrid. Desde que regresé a Euskadi me han seguido saliendo cosas. Hay productoras con las que he funcionado muy bien que me siguen llamando porque les gusta un determinado perfil de personaje que puedo hacer y que ven que le saco rendimiento. Yo no me cierro nunca puertas; ahora bien, donde más a gusto me encuentro en televisión, en programas dinámicos tipo magazín, concursos, directos, retransmisiones...

¿Qué tiene la televisión que te atrae tanto?

No lo sé, no te lo puedo explicar. Soy una persona que cuando tengo la cámara delante y se enciende el piloto rojo, me encuentro mejor que cuando no estoy delante de una cámara. Yo hago televisión como si fuera la vida misma, no cambio de personaje, ni de pose, ni de forma de ser... Si no es ficción, me gusta ser como soy. No es que se me haga sencillo, es que se me hace natural.

¿Qué te gustaría hacer en televisión que todavía no hayas hecho?

Me gustaría hacer un buen magazín, siempre con mi estilo. Hoy en día, en muchas televisiones se copian los tipos de programas y yo creo que hay posibilidad de hacer algo diferente que mucha gente está pidiendo. Hacer una televisión natural, que no tenga que ver con contar la vida de los demás, y abordar cosas cotidianas, sin ser informativas, hablar de cosas que entretengan a la gente y con gente en plató. Con contacto con la gente que venga y con la gente que nos está viendo, en familia con ellos.

¿Cómo consigues los proyectos?

Ahora tengo una productora con un socio: bifushion.com. Presentamos proyectos y algunos salen. Luego, hay productoras que me conocen y cuando les encaja algo me llaman. Sobre todo, moviéndonos. Es importante en la actualidad, con la llamada crisis, que cada uno saque lo mejor de sí, lo plasme en una idea y que las televisiones, si pueden hacer frente a ello, lo valoren y lo lleven a cabo. Pero siempre proyectos que tengan miga, no hacer las cosas por hacer.

El año pasado presentaste las campanadas en ETB y este año repites.

Los datos dijeron que hicimos un share de 17,7% y 117.000 espectadores. Está claro que en Euskadi hay que apostar por las campanadas grabadas, pero que tengan un toque de directo. Nosotros hicimos un producto que plasmó eso, que fuera prácticamente un directo. Incluso mucha gente que sabía que eran grabadas me dijo que parecía que estábamos allí en ese momento. Sabiendo como son las campanadas en sitios que no son grandes capitales, hay que apostar por hacer campanadas diferentes, pero que no pierdan la esencia, y nosotros supimos plasmar eso con la ayuda del pueblo de Barakaldo y de gente que vino de fuera. Este año esperamos que suceda lo mismo en San Sebastián, o mejor, porque se está preparando un programa muy interesante.

¿Qué es lo que vamos a ver?

No está del todo cerrado, pero que pueda decir, pues que se van a ver muchas más cosas que el año pasado en Barakaldo porque año tras año se va a prendiendo y cuando haces un proyecto, por muy bien que salga, se puede mejorar. Estamos tratando de hacerlo todavía más espectacular; más dinámico no sé si se podría, porque el del año pasado tuvo un ritmo muy importante, pero este año va a haber participaciones más estelares y más importantes que en la edición anterior.

¿Qué proyectos tienes de cara al futuro ?

Estamos esperando un par de proyectos que pueden salir, tanto en Madrid como en Euskadi. Me gustaría dejar claro que yo en ETB estoy muy contento, me siento bien, la gente que cuenta conmigo me hace sentir confianza. Yo estoy ahí esperando y saben que en el momento que se cuente conmigo, voy a seguir trabajando serio y dando el 100% para devolver esa confianza que me han demostrado.