Gente Famosa

Entrevista en eitb.com

Miren Amuriza: 'De juerga, siempre hay alguien que me pide un bertso'

Bea Sever

15/09/2011

Miren Amuriza estará el sábado en la final del Campeonato de Bizkaia de Bertsolaris. Tras su buen papel en el campeonato de Euskal Herria 2009, su vida ha cambiado. Ella nos ha contado en qué sentido.

¿Preparada para el sábado?

Preparada o preparándome...

¿Hasta ahora has disfrutado o has sufrido?

Un poco de todo. Es cierto que en las dos clasificatorias empecé bastante nerviosa. El año pasado tuve bastante suerte y este año siento la obligación de estar al menos en el mismo nivel o un poco más. Pero yo creo que en todas las actuaciones ocurre lo mismo, antes de empezar estamos bastante nerviosos, pero según avanza nos vamos tranquilizando.

La primera entrevista tuya que he encontrado en prensa es del pasado noviembre, a raíz del buen papel que estabas haciendo en el campeonato de Euskal Herria. ¿Ha cambiado mucho tu vida desde que el año pasado te hicieras "famosa"?

Antes del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria yo ya cantaba bertsos, pero una vez a la semana o una vez cada dos semanas, y normalmente cerca de mi pueblo, o al menos en Bizkaia. Después del campeonato, empecé a ir cada fin de semana a dos o tres sitios, bastante lejos de casa, he conocido mucha gente... Igual no tengo tanto tiempo como antes para estar con mi gente, con mi cuadrilla. En ese sentido mi vida ha cambiado, ha cambiado el ritmo del fin de semana sobre todo, pero estoy aprendiendo.

En Bilbao, por ejemplo, ¿te conoce la gente por la calle?

Siempre hay alguien que te conoce, y eso me sorprende bastante. A lo mejor en la Gran Vía de Bilbao no me conocen, pero en el Casco Viejo igual sí. Luego siempre están la Feria de Durango y cosas así, y en esos sitios lo noto mucho. Y en las localidades pequeñas y euskaldunes nos siguen más.

¿Dónde vives?

Estoy estudiando tercero de Filología vasca en Vitoria. Entre semana vivo allí y los fines de semana vuelvo a Berriz.

Eres amiga de Maddalen Arzallus y de Jone Uria. Me imagino que, aunque os unió el bertsolarismo, cuando os juntáis no será para cantar bertsos.

No, como cualquiera con sus amigas, nos juntamos para contarnos cosas, para ir de juerga, para hablar. El bertso es lo que nos hizo conocernos, la excusa, pero hay muchas otras cosas.

¿Cuáles son tus aficiones?

Mi mayor afición es el bertsolarismo. Ahora no tengo mucho tiempo para hacer otras cosas. También me gusta escribir. Soy de esas personas a las que les gusta estar en todas las salsas, todavía no he aprendido a decir que no; así que, en Berriz siempre hay algo que hacer. Soy muy trabajadora en ese sentido. Y doy clases en la bertso eskola de Berriz. Cada viernes se juntan unos 14 niños y niñas de entre 8 y 13 años.

También te gusta cantar. ¿Has pensado en dedicarte a la música?

Hasta ahora no he hecho demasiado, alguna letra para algún grupo y alguna pequeña colaboración. Nunca me he parado a pensar en ello, pero me gusta experimentar y no lo descarto.

Teniendo la familia que tienes, a la fuerza tenías que salir bertsolari. ¿Cuándo empezaste a cantar bertsos?

Empecé con 12 años en la bertso eskola de Berriz. Es cierto, yo desde pequeña he vivido el ambiente del bertso en casa, siempre he visto a mi aita de aquí para allá, he conocido a bertsolaris de muy cerca desde pequeña. Pero también es cierto que nunca me han empujado a ello. Cuando empecé me animaban, eso sí, pero siempre lo he hecho porque he querido.

Has pasado de ser la hija de Amuriza a ser Miren Amuriza. ¿Algún día tu aita será el padre de Amuriza?

Sí, ya le ha pasado alguna vez. Mi padre ha sido un referente importante para varias generaciones. Yo todavía no lo soy tanto, aún estoy en otro nivel, pero para mí es un honor tener el padre que tengo y creo que para él también será bonito ver que su hija sigue su camino. Seguramente ahora habrá jóvenes que no siguen el mundo del bertsolarismo de cerca y que me han conocido porque me han visto de casualidad en YouTube y no conocen a mi padre. Es el ciclo natural de la vida.

Te mencionan menos a tu ama, pero algo tendría que ver también con tu afición.

Sí, de hecho, Maddalen Arzallus y yo les hicimos un pequeño homenaje a las madres de los bertsolaris . Sobre todo, en el caso de Maddalen y en el mío, porque nos hemos dado a conocer, ella porque su aita y su hermano son bertsolaris, y yo porque lo es mi aita; pero las amas también están ahí. La madre es la que se queda siempre en vela cuando estamos fuera, la que nos da los mejores consejos... Bueno, como la madre de cualquiera.

¿Cómo te entrenas? ¿Te ayuda tu padre?

Mi padre me da muy buenos consejos, pero para entrenar, él mismo me ha dicho siempre que lo más importante es el trabajo en solitario. Ponerte delante del papel, coger las rimas y trabajarlas, escribir. Después, siempre ayuda cantar en la bertso eskola o en las plazas. El rodaje se hace ahí, delante del público.

¿Qué es lo que te atrae del bertsolarismo?

Todo. A mi el bertsolarismo me ha dado oportunidades que no tiene mucha gente de mi edad, he conocido mucha gente diferente, he hecho grandes amigos, y todavía acabo de empezar. Creo que me quedan muchas cosas por descubrir. Esto es otro mundo.

Alguien me dijo que lo que es Sara Carbonero para el deporte, lo eres tú para el bertsolarismo.

No sé, eso es mucho decir. Yo soy bastante vergonzosa para esas cosas. Eso es mejor que se lo preguntes a ellos antes que a mi.

¿Tu novio es aficionado a los bertsos?

Sí lo es. No es fácil ver que a la persona que está a tu lado le conoce tanta gente. Los bertsolaris nos movemos mucho de noche, y, muchas veces, te queda muy poco tiempo para tu intimidad. Pero también tiene muchas cosas buenas, por ejemplo, él tiene la oportunidad de conocer muchos lugares diferentes.

Cuándo sales de juerga, en los bares, ¿te piden bertsos?

Es lo habitual. Casi siempre no, siempre viene alguien. La gente te viene con muchísimas ganas: “Echa un bertso”. Para él o ella es la primera vez que te ve, pero para ti es la octava persona esa noche, y si dices que no, encima, tienes que oírles: “Sosa”, etc. Es parte de nuestro trabajo.

¿Cómo te ves dentro de 10 años?

No lo sé, quién sabe. Si sigo tan a gusto como ahora en el bertsolarismo, espero seguir en esto. Pero la vida da muchas vueltas y, no tengo ninguna duda, si de aquí a un año me canso, lo dejaré, y si no me aburro nunca, mejor.

¿Y cómo te ves este domingo?

Tanto yo como los demás somos conscientes de que la final de este año es muy novedosa. Hay tres veteranos y cinco que vamos por primera vez, de manera que la gente irá más tranquila que nunca, porque no hay nada por perder y por ganar, todo. No solo la txapela, la oportunidad de cantar en el BEC, ante 4.000 personas, será grande. Yo soy consciente de que tengo alguna oportunidad de hacer un buen papel, e intentaré ir lo más tranquila posible, no sufrir, y hacer disfrutar al público.