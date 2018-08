Gente Famosa

Michael Douglas supera su cáncer de garganta

11/01/2011

El pasado agosto, al actor, de 66 años, le fue diagnosticado un tumor maligno en la garganta que se encontraba en fase 4, aunque no había hecho metástasis

El actor Michael Douglas ha logrado vencer superar el cáncer de garganta que sufría. El intérprete se ha sometido a un intenso tratamiento en los últimos meses y ahora, en una entrevista con el presentador del "Today Show", NBC, Matt Lauer, que será emitida el martes, y del que la revista People ofrece un extracto, ha declarado: "Me siento bien, aliviado".

El pasado agosto, a Douglas, de 66 años, le fue diagnosticado un tumor maligno en la garganta que se encontraba en fase 4, aunque no había hecho metástasis. Douglas tuvo que someterse a varias sesiones de quimioterapia y radiación que le hicieron pasar por un "infierno", según confesó a finales del año pasado. Ahora, el ganador de un Oscar por "Wall Street" (1987) es optimista acerca de su victoria en la lucha contra el cáncer. "Creo que las apuestas están con que el tumor se ha ido, y por lo que sé de este tipo particular de cáncer, he vencido".

No obstante, en la entrevista Douglas promete seguir pendiente de su salud y tomarse dos meses de descanso. "Han sido seis meses salvajes", ha reconocido. Durante la fase más intensa del tratamiento, el actor perdió 15 kilos de peso, aunque ya ha recuperado una tercera parte, conforme regresa el apetito, tal y como ha explicado.

En la entrevista también ha reconocido haber descubierto el verdadero valor de la familia y los amigos. "De repente, todo el afecto de la familia, de los amigos, de mis seguidores, me ha llegado mucho más hondo de lo que hubiera podido imaginar. Y me ha permitido apreciar de manera distinta lo valiosos que son los amigos y la familia", ha apuntado.