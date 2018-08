Gente Famosa

Justin Bieber publica su libro de memorias

24/01/2011

Con 18 millones de seguidores en su perfil de Facebook, Justin Bieber se ha convertido en un fenómeno musical y ha atrapado a millones de jovencitas en medio mundo.

A finales de enero sale a la venta el libro oficial sobre la breve pero intensa historia del joven artista Justin Bieber. Bajo el título de Justin Bieber. Primeros pasos hacia la eternidad, el artista describe su llegada a la música, las relaciones con su familia o el ascenso mágico rodeado de miles de seguidores. Además, el libro incluye 200 fotografías inéditas realizadas por Robert Caplin.

"Mi música y mis letras muestran lo que hay en mi corazón, pero creo que este libro es una ventana a mi mundo. En él encontraréis cientos de fotos inéditas, y os contaré quién era antes de unir fuerzas con Scooter Braun o Usher y conseguir un contrato discográfico", explica el artista.

"Mi mundo se hizo enorme muy rápido, y teniendo en cuenta un montón de tristes casos de otros tiempos, muchos esperan que me pierda en él", explica este joven canadiense, quien adora "el hockey, el sirope de arce y las barritas Caramilk".

Un regalo para sus fans

"Éste es mi regalo para vosotros, los fans que me habéis apoyado durante este increíble viaje, en cada paso que he dado", explica el artista para presentar a este libro, que publica Libros Cúpula, y en el que también comenta sus vídeos en Youtube, sus gustos musicales o sus creencias religiosas.

"Siempre he sido una persona normal, y siempre encuentro tiempo para hacer cosas normales y seguir viendo a gente normal. No creo que esté creciendo rápido. Éste es solo el principio y la punta de lanza de todo aquello que espero alcanzar", reconocía el artista canadiense en su visita a Madrid para presentar su último disco, My Worlds. The Collection, un recopilatorio grabado en directo que contiene temas de sus dos primeros trabajos, My World y My World 2.0.