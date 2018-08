Gente Famosa

Gotzon Barandiaran: 'La literatura disfraza el desnudo del alma'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

El larrabetzuarra Gotzon Barandiaran acaba de publicar su novela Errotik. El escritor afirma que escribe sobre temas que nos tocan el corazón y la mente y escoge esos temas según el contexto que vive.

¿Utilizas tus vivencias personales para escribir?

No al cien por cien. Algunas están relacionadas con vivencias personales, claro, pero muchas otras están basadas en lo que escucho u leo de los demás, o incluso se mezclan con experiencias que he vivido con otras personas. La voz siempre suele ser la de uno mismo, pero, normalmente, las vivencias las recojo del colectivo.

¿Cuál suele ser el punto de partida para crear un trabajo?

Cuando algo te provoca inquietud, entonces te das cuenta. Normalmente la elección se basa en una historia que te inquieta y te pica por dentro, cuando no te la puedes quitar de la cabeza, cuando te convence y te obsesiona. Yo, al menos, es entonces cuando decido publicar algo. Escribir es otro tema, también puedes escribir para no publicar.

¿Cuáles son esas inquietudes?

Cada uno escoge los temas según el contexto en el que vive. Escribimos sobre los temas que nos tocan el corazón y la mente. Yo vivo en Euskal Herria, en un contexto social y político, y escribo sobre temas que tienen que ver con eso. Ahí están el amor, la ideología y la libertad, la manera de entender la justicia y la vida... Escribes sobre las penas y las alegrías, sobre lo que te provoca buena y mala suerte, sobre los que viven los de tu alrededor y sobre la actitud que uno mismo toma ante todas esas circunstancias.

En esas ocasiones, y haciendo referencia a tu anterior trabajo, ¿no consideras que te quitas "la careta" (katamaloa)? ¿Desnudas tu alma ante el lector?

Sí, pero con la literatura, en la mayoría de las ocasiones, consigues disimular ese desnudo. Normalmente, lo disfrazas, les pones la careta (katamaloa) a los sentimientos para que el desnudo no sea tan evidente. Eso es por lo menos lo que yo hago, otros lo hacen más evidente y se desnudan sin vergüenza, en el mejor sentido de la palabra, claro. Yo no, yo me guardo cosas para mí y para los que quiero.

Tus dos primeros trabajos completos fueron libros de poemas y, esta vez, hace pocos meses, has publicado tu primera novela, Errotik. ¿Has tenido que cambiar tu forma de inspirarte y de escribir?

No. Tenía Errotik en dando vueltas en mi cabeza desde hace tiempo, me picaba, me tenía inquieto. En ese sentido, no he cambiado ni la actitud ni las razones que tenía cuando escribí tanto Arrakalak como Katamaloa. En cada uno de ellos el tema ha sido diferente, pero los tres libros me provocaban esa misma inquietud y creo que Errotik ha sido más fácil que los libros de poemas.

Algunos han apuntado que Errotik podría ser una testimonio de la memoria histórica de Bilbao. ¿Fue ese tu objetivo?

No, no, tal vez podría serlo porque se ha escrito muy poco sobre ese acontecimiento histórico, pero no fue esa mi intención, porque en ese caso hubiera escrito un ensayo y no un libro de ficción. En mi caso, por lo menos, se trata de una historia basada en el amor y la buena y la mala suerte. Lo que sucede es que un hecho histórico ocupa gran parte de esta historia y, en ese sentido, también es un ejercicio de memoria, pero el objetivo no era ese, sino realizar una hipótesis sobre la influencia que tienen sobre las personas conflictos como el del Euskalduna o similares.

¿Qué lugar de Euskal Herria te inspiraría un poema romántico?

No me motiva ningún sitio en especial, me motivan más las personas. No tengo ningún lugar romántico en concreto.

El pasado mes de diciembre volviste a coger las riendas del espacio Ahotsenea en la Feria de Durango. ¿Se trata de un punto de encuentro para lectores y creadores?

Ese es por lo menos nuestro objetivo. Para estrechar la relación entre lectores escritores y músicos y seguidores. Creamos Ahotsenea para que sea el escenario para que se conozcan entre ellos. Y, sobre todo, para que el público conozca la oferta de la literatura y la música vasca, y este año creo que ese objetivo lo hemos cumplido.

De cara al futuro, ¿tienes algún proyecto entre manos?

He acabado hace poco el libro y de aquí en adelante ya veremos... Cuando tenga algo que contar, lo tendré, pero no tengo ninguna prisa. Las historias tienen que venirte, también hay que ir a buscarlas, pero creo que también es importante tomarse un respiro y leer también lo que otros escriben, escuchar lo que otros tienen que decir, y no escribir por escribir.