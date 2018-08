Gente Famosa

Hugh Jackman sigue una dieta de 6.000 calorías al día

02/02/2011

El actor ha explicado en una entrevista que el director del nuevo filme de Lobezno le ha pedido que potencie su aspecto físico respecto al que lució en X-Men Orígenes: Lobezno (2009).

Hugh Jackman ya se prepara para dar vida de nuevo al personaje de cómic Lobezno, y para ello sigue una estricta dieta de 6.000 calorías al día y numerosas horas en el gimnasio.

El actor, en una entrevista publicada por el diario Los Angeles Times, explica que el director del nuevo filme, Darren Aronofsky (Black Swan), le ha pedido que potencie su aspecto físico respecto al que lució en X-Men Orígenes: Lobezno (2009), de Gavin Hood.

Jackman asegura que ahora mismo pesa 95 kilos, cuando para aquel rodaje estaba en 86. "No sé cuánto quiero hablar de ello, pero Darren me dijo que en la anterior película lucía genial, pero que, como soy muy alto, en algunas escenas recordaba a Clint Eastwood, y ese aspecto no es el de Lobezno", ha comentado el intérprete.

Según Aronosfky, el personaje en el cómic es poderoso y achaparrado, más bajo y grueso que Jackman. "Y me dijo que quería eso, que estuviera más fuerte. Siempre pienso en Mike Tyson cuando apareció por primera vez. Lobezno será como un bulldog. Así quiero que sea exactamente. Eso pretendo, y si tengo un ataque al corazón antes, puedes decirle a la gente lo que estaba intentando", ha manifestado Jackman.