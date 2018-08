Gente Famosa

Trucos de las estrellas

Scarlett Johansson también se pone corrector de ojeras

Redacción

10/02/2011

La actriz ha declarado que está orgullosa de sus curvas y ha reconocido tener más de un truco para estar siempre estupenda.

Esta rubia de facciones nórdicas sigue cautivando donde quiera que vaya. Además de su belleza natural, su sensual boca y su cuerpo de escándalo, Scarlett Johansson reconoce tener más de un truco para estar siempre estupenda.

Scarlett Johanson afirma que está orgullosa de su cuerpo, y no se obsesiona con el peso, no obstante lo cuida a diario haciendo ejercicio. En su dieta no puede faltar la comida china, su debilidad, aunque los días que se da un capricho, disfruta con una deliciosa pizza vegetariana, una Coca-Cola Light y una tarta casera.

En cuanto maquillaje, Scarlett confiesa que en su kit de belleza no puede faltar el brillo de labios. El truco para conseguir que sus pómulos luzcan siempre perfectos está en encontrar el color perfecto a su tono de piel. Para la base de maquillaje siempre opta por líneas con un efecto luminoso. En su día a día nunca falla el corrector de ojeras, el colorete, la máscara de pestañas y por supuesto el perfume.

El mejor momento para mimar su cuerpo es la hora del baño, el momento más relajante. Johanson comenta que le encanta estar debajo del grifo de la ducha durante casi media hora y aprovecha para utilizar y probar todo tipo de productos para el cuidado del cuerpo.

El ritual de belleza siempre lo remata con el aroma adecuado. La actriz es una fanática de los perfumes, aunque apunta que su debilidad son los aromas florales y los olores que la hacen recordar buenos momentos.