Gente Famosa

En 'Rolling Stone'

Justin Bieber, sobre el sexo: 'Hay que esperar a estar enamorado'

Redacción

17/02/2011

El ídolo adolescente se ha sincerado con la revista y ha hablado de sexo, política, música y pubertad. "Creo que no debes tener relaciones sexuales con alguien que no ames", ha dicho.

La nueva edición de la revista Rolling Stone recoge este mes una sincera entrevista con el joven cantante Justin Bieber. La estrella canadiense opina sobre sexo, política, música, drogas y pubertad. La entrevista completa se publicará hoy en Internet.

Bieber sale ahora con la también estrella adolescente Selena Gómez. Al ser preguntado por la abstinencia sexual hasta el matrimonio, el artista ha contestado: "Creo que no debes tener relaciones sexuales con alguien que no ames". Además, se ha mostrado cauteloso, ya que ha explicado que "hay que esperar a la persona de la que estás enamorado".



El cantante no está seguro de a qué partido político votará cuando alcance la edad suficiente para votar. "No estoy seguro acerca de las partes," ha dicho Bieber, "pero lo que tienen en Corea, eso es malo", ha añadido.

Asimismo, Bieber tiene una opinión sólida sobre el aborto: "Realmente no creo en el aborto. Es como matar a un bebé". Entonces, la periodista que realiza la entrevista pregunta al cantante: "¿Y en los casos de violación?. A lo que él responde: "Bueno, creo que eso es muy triste, pero todo sucede por una razón. No sé cómo sería. Creo que no he estado en esa posición, así que no sería capaz de juzgarla".

De momento, el intérprete de "Baby" no planea convertirse en un ciudadano americano. "Canadá es el mejor país del mundo", ha afirmado.