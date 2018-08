Gente Famosa

Tiene 19 en todo el cuerpo

David Beckham estrena un tatuaje muy religioso

Redacción

28/02/2011

El futbolista ha explicado que su gusto por hacerse tatuajes es algo que le surge de repente. El nuevo tatuaje representa un Jesucristo sujetado por varios angeles.

El jugador de Los Angeles Galaxy ha vuelto a hacerlo. Por decimonovena David Beckham ha pasado por un estudio de tatuadores y ha añadido un nuevo dibujo a su colección que, esta vez, ha enseñado al mundo entero a través de su perfil en Facebook.

Pero no solo eso. A parte de las fotos del tatuaje que representa un Jesucristo sujetado por varios angeles, David Beckham ha colgado en Facebook un vídeo en el que explica qué significado tiene el nuevo dibujo que decora desde ahora su hombro izquierdo.

"Obviamente los querubines son chicos y de alguna forma representan algo así como que en algún momento de mi vida espero que mis hijos cuiden de mi, que es exactamente lo que los angeles hacen con Jesús en el dibujo", ha comentado el futbolista.

El marido de Victoria Beckham, muy ilusionado con el nuevo embarazo de su mujer, ha explicado que su gusto por hacerse tatuajes es algo que le surge de repente: "No me planteo cuándo me voy a hacer un tatuaje. A veces simplemente me levanto y me viene una idea o una imagen a la mente que me gustaría grabarme".

"A algunas personas les encantan los tatuajes, a otras no. Yo siempre los he entendido como una forma de expresar cómo me siento, cuáles son mis pensamientos y qué recuerdos son más importantes. No llevo ningún dibujo en la piel que no tengan un significado especial", ha confesado el centrocampista. Aunque a las 24 horas de haber colgado la fotografía más de 7.400 personas habían dado su "me gusta" a esta iniciativa del deportista.

El nuevo tatuaje de la colección de David Beckham fue realizado en el estudio de Mark Mahoney donde tardaron 12 horas en grabar una composición tan compleja que tuvo que hacerse en dos sesiones diferentes.



