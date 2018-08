Gente Famosa

Beyoncé: 'Ser sexy es tener seguridad en una misma'

Redacción

02/03/2011

Lo que menos le gusta a la artista de su cuerpo son sus brazos y piernas, que debe tonificar regularmente para no perder su espectacular silueta.

Como diva del pop y poseedora de una figura envidiable, Beyoncé sabe cómo sacarse el máximo partido dentro y fuera de los escenarios. La cantante ha desvelado sus trucos para seducir y ser centro de todas las miradas.

En una entrevista para la edición estadounidense de Cosmopolitan, Beyoncé ha revelado que la clave para ser sexy es tener seguridad en una misma, pues ya no vale solo con ser guapa.

"Lo más atrayente que una mujer puede tener es confianza en sí misma. Puedes ser guapa pero si no eres segura, no parecerás sexy", ha sentenciado la artista.

Según la cantante, hay que saber cómo presentarse ante los demás: "Tienes que sentirte bien contigo misma para hacer que los demás se sientan bien contigo. No te fijes en los detalles que no te agradan, trabaja lo que sí te gusta".

Y en su caso, lo que menos le gusta son sus brazos y piernas, que debe tonificar regularmente para no perder su espectacular silueta. "Me lleva trabajo, no lo creáis. Cada uno tiene sus puntos débiles", ha reconocido.

Pero no todo es rutina de ejercicios y sacrificio. Beyoncé también se da sus caprichos, como el "helado de nuez", al que tacha de su "placer culpable".