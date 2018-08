Gente Famosa

Entrevista de eitb.com

Nerea Alias: 'Me sorprende el morbo que he provocado en los chicos'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

La presentadora de "Sut&blai" está satisfecha con su trayectoria en televisión y, en el futuro, asegura que le gustaría probar nuevos registros como la ficción.

Tu trayectoria profesional ha crecido contigo y con tus espectadores. ¿Eres de las que les gusta saber cuál es el siguiente paso o prefieres que te sorprenda lo que venga?

Es verdad que mi trayectoria ha evolucionado precisamente así. Ha sido un proceso y junto con ese proceso hemos crecido tanto yo como los espectadores. Para mí ha sido muy bonito y no podría haber elegido un camino mejor. Me gusta mucho mirar hacia delante, pero no quiero saber lo que me viene. Al fin y al cabo, espero que lo que venga sea trabajo (ja, ja).

Solo los niños y los borrachos dicen la verdad. ¿Sueles tomar en cuenta sus críticas?

Los niños no se atreven a decirte lo que está bien o está mal. Normalmente, suelen comentarme cosas acerca de mí o de mi personaje, como "qué guapa estás" o "qué ropa más bonita te han puesto". En ese sentido, tengo suerte. Aún así, también hay a quien no le gusta tu trabajo. Tienes que oír de todo, para bien y para mal.

¿Qué es lo más curioso que te han dicho?

Lo que más me ha sorprendido es el morbo que he provocado en los chicos. Me hace mucha gracia. Creo que más que nada ha sido porque empecé muy joven y por lo que provoca el hecho de presentar un programa para niños. Es algo que me sorprendió mucho desde el principio, oír ese tipo de comentarios o leer cosas sobre mí en Internet me parecía sorprendente y también lloré. Con diecinueve años, escuchar comentarios acerca de ti, aunque no sean hirientes, es chocante.

¿Todavía buscas tu nombre en la Red?

Sí, de vez en cuando lo busco. Es verdad que salían más cosas cuando tenía un programa diario. Ahora, las cosas se han calmado. Con el tiempo, he aprendido y me tomo las cosas de otra manera. La gente también se te acerca por la calle y, la mayoría de las veces, te dicen cosas bonitas, pero de vez en cuando me dicen que soy muy gritona y es normal.

¿Qué programa te gustaría presentar?

Pues, no lo sé. Estoy muy a gusto en "Sut&blai". De cara al futuro, me gustaría dar un paso adelante. Es decir, probar otros registros, otros públicos. Me gustaría probar con la ficción. Pero no tengo ninguna idea concreta.

¿Ficción? ¿Y con quién te gustaría trabajar?

Si tuviera la oportunidad de dar ese paso y pudiera elegir, aunque me pare imposible poder escoger, no sé, me gustaría que fueran actores conocidos, porque no sé si soy capaz de hacerlo y la gente conocida me facilitaría el trabajo. Pero no tengo ningún director favorito.

¿Te atreverías con un debate sobre la situación internacional?

Ahora mismo, no, porque considero que no tengo la capacidad profesional para hacer algunas cosas. No me atrevería, para mí sería meterme en un berenjenal. No sé si sería capaz. Personalmente, mi decisión sería no hacer algo así ahora.

Tu imagen en televisión es de una persona alegre y alocada. ¿Te levantas con esa energía o tienes la ayuda de un guión?

(Ja, ja). Yo soy una persona que está en posición "off" o "standby" hasta las cinco de la tarde, a partir de entonces empiezo a funcionar y a cargar la energía. Es verdad que parte de mi personaje es muy mío, porque soy una chica alocada y alegre, pero de las 24 horas del día me paso doce dormida y de las otras doce, a veces, sí soy así. Como todo el mundo.

¿Alguno de los personajes que has entrevistado te ha metido en un aprieto?

En un aprieto no, pero ha habido algunos que sí han sido incómodos, no es que les haya entrevistado a disgusto, pero sí ha habido algunos que no me han facilitado el trabajo. Al alcalde de Bilbao, a Iñaki Azkuna, por ejemplo, tuve que hacerle una pequeña entrevista, en directo, y... No dio juego, aunque digan que es un personaje muy televisivo. Con algún otro político también me ha pasado y la situación fue extraña. Además, teniendo en cuenta que los personajes que he entrevistado, normalmente, me han dado mucho juego, recuerdo especialmente a esos dos personajes, quizás porque eran políticos y eran las que más seriedad requerían.

Por todos los resultados que aparecen con tu nombre en Google, tienes mucho seguidores. Ahora que llega el carnaval, ¿aprovechas para elegir un disfraz para pasar desapercibida?

Normalmente me da igual, porque suelo salir por Tolosa y aunque hay gente de fuera, por donde nosotros solemos estar somos los de siempre y todos nos conocemos. Aún así, si puedo suelo ponerme cuantas más cosas mejor y me tapo la cara. De todos modos, tampoco es algo que haga a propósito.

¿Qué hago con todos los compañeros que me han pedido tu número de teléfono?

(Ja, ja). De verdad, no lo entiendo. Supongo que será un fenómeno que les pasa a todas las presentadoras, pero es absurdo. Podría ser la tía más petarda, pero les da igual. Si yo viera a Brad Pitt o algún tío bueno que sale en la tele por la calle, me pondría como loca, pero Euskal Herria es muy pequeño y a mí, por lo menos, no me pasan cosas de esas. Entiendo que creen ese estereotipo, pero me sorprende.

Entonces, no les doy tu teléfono, ¿no?

(Ja, ja). Si son compañeros de la casa, diles que estoy en el primer piso y que ya iremos a tomar un café sin problema, para eso no hace falta dar el número de teléfono.

Hemos encontrado en Facebook un grupo que se llama "Si nos juntamos 100.000, Nerea Alias se despelota". Todavía solo han conseguido 1.600, pero si consiguen su objetivo ¿te atreverás con el reto?

No me han hecho una propuesta formal. Sé que existe ese grupo, pero no sé quién lo ha creado y nadie me lo ha pedido ni me lo ha preguntado. Me parece otra anécdota graciosa. No sé cuál es interés que pueden tener unas fotos mías.

¿Y por qué razón te desnudarías?

No lo haría por algo que creo que no tiene fundamento. Lo del grupo de Facebook, por ejemplo, por lo que he leído es para hacer un calendario para ayudar a los niños saharauis, pero creo que es una broma que han hecho cuatro locos.

Ahora, ¿he sido yo la que te ha puesto en un aprieto?

No lo creo. Me hace gracia que haya gente que tiene tanto tiempo libre como para hacer cosas de estas. Si yo fuera Elsa Pataky... pero Euskal Herria es tan pequeño que encontrarme con cosas así me parece increíble.

De cara al futuro, ¿tienes algún otro proyecto entre manos?

No, de momento no. Más adelante, quiero hacer cosas nuevas y me gustaría probar en otros ámbitos. No me han hecho ninguna propuesta formal, por ahora seguiré con lo que tengo y las cosas vendrán cuando tengan que venir.