Gente Famosa

Rey de Twitter

Más de 70.000 personas quieren ser becarias de Charlie Sheen

Redacción

10/03/2011

Según una firma especializada en el apoyo a las estrellas de Hollywood en Twitter, los twits de Sheen se valoran en 50.000 dólares (unos 36.000 euros).

En total, 74.040 personas, procedentes de 181 países, han enviado su curriculum vitae para trabajar como becarios del actor Charlie Sheen durante un periodo de ocho semanas este próximo verano, según ha informado el portal TMZ.com. El trabajo está relacionado con la gestión de los perfiles públicos del polémico actor en las redes sociales.

La información sobre el puesto de trabajo reza así: "¿Tienes sangre de tigre? ¿Eres un ganador? ¿Eres capaz de planificar mejor que nadie? Si es así, te queremos en el equipo de Charlie como nuestro becario de medios sociales".

Sheen, que en las últimas semanas es el gran protagonista en los medios de EE. UU. debido a sus problemas con el alcohol y las drogas y por su despido de la serie Two and a Half Men, no cesa en sus explosivas declaraciones. Tal ha sido el impacto de sus últimas hazañas que ha logrado superar en popularidad a iconos como Lady Gaga o como Barack Obama.



Las últimas han tenido como protagonistas a Jon Cryer, su excompañero en la serie, y Rob Lowe, su apuesta personal para sustituirle al frente del show.

"Jon no me ha llamado", comentó Sheen, tras conocer la noticia de su despido. "Es un traidor, un troll. ¿Hace falta que le llame eso para que lo entienda?", agregó.

Sobre Lowe, apuntó: "Rob es un viejo amigo y un actor brillante. Y es guapo". "Les sugiero, sin embargo, que traten de ir por otro camino. No penséis en nada de lo que yo he hecho de forma brillante durante 177.000 episodios. Haced algo nuevo", añadió.

El éxito del Sr. Sheen en Twitter ilustra cómo todos los demás, incluidas las empresas, pueden aprovechar la plataforma Twitter para construir rápidamente una audiencia comprometida. Para el polémico actor, Twitter se ha convertido en una empresa altamente rentable. Tanto que, a través de Ad.ly, una firma especializada en el apoyo a las estrellas de Hollywood en Twitter, se valoran los ''tuits'' del actor en 50.000 dólares (unos 36.000 euros).