Gente Famosa

Entrevista de eitb.com

Julian Iantzi: 'Soy la versión masculina de Paula Vázquez sin bikini'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

Aunque pasa muchos meses fuera de casa, Iantzi admite estar contento con su modo de vida. Al presentador de "El Conquistador del Fin del Mundo" le gustan los retos y la aventura.

¿Parece que cuando no estás trabajando te gusta ocuparte de las tareas de la casa, no?

Sí, se puede decir que tengo dos modos de vivir. Por un lado, cuando estoy trabajando, cuando suelo tener que aguantar a Juanito y a Korta (ja, ja) y me paso alrededor de seis meses fuera de casa. En esas ocasiones, suelo estar en hoteles y tengo todo hecho. Pero la otra mitad del año estoy en casa y, como mi mujer también trabaja, yo me encargo de la casa y de los niños. Con su ayuda, claro, pero yo cojo la mayor responsabilidad, para que ella también ande más tranquila.

¿Y qué tal te manejas?

Bien, me manejo bastante bien. Soy un cocinillas y las tareas del hogar tampoco se me dan mal. Aún así, mi mujer suele preferir encargarse ella de los cosas más delicadas, por si acaso.

¿Qué es lo que menos te gusta?

Pues, pasar el aspirador. Además, no sé si es porque el nuestro es pequeño, pero siempre ando con dolor de espalda. Intento escaquearme, pero una o dos veces por semana nos repartimos el trabajo.

Viendo los programas que presentas, ¿eres la versión vasca de Jesús Vázquez o de Mario Picazo?

(Ja, ja). En muchas ocasiones, me han confundido con Jesús Calleja, también en Euskal Herria. No sé si será porque él también es rubio, "despeinao", siempre hace cosas de aventura... En Euskal Herria me han llamado el Miguel de la Cuadra Salcedo de Lesaka y alguna vez me han confundido con el presentador de "Bricomanía", Kristian Pielhoff. Yo creo que soy la versión masculina de Paula Vázquez sin bikini (ja, ja). Además, mi mujer me suele decir: "Eres como Paula Vázquez; igual de chillón". Los dos ponemos mucha energía en nuestro trabajo y, en eso, al parecer, somos iguales. Yo creo que ella lo hace genial y yo no me veo tan bien, pero bueno...

He leído que te gustaría ser concursante en "El Conquistador del Fin del Mundo". ¿Para qué? ¡Si tú disfrutas de la mejor parte del programa!

Sí, pero yo también soy aventurero y deportista. Por ejemplo, cuando el año pasado hice "El Conquistador del Aconcagua", me propusieron que participara con el resto de participantes. Acepté sin dudarlo y allí estuve en las mismas condiciones que los demás. No competía, pero si realicé el recorrido y algunas de las pruebas. Me gusta mucho, siempre he competido y me gusta mucho la competición. Me gusta conocer cuáles son mis límites. Cuando veo los duelos paso muchísima envidia.

Más de uno se vengaría de ti con "El Conquistador del Aconcagua"...

¡Empezando por Juanito! Me adentré en su mundo y la verdad es que yo no tengo una especial relación con la montaña y aquí, además, estábamos hablando de un 7.000. En la primera edición sí, se vengaron, pero en la segunda no. Yo no sé, pero aprendo rápido. "Que no tienes información, te jodes; que no hay comida, te jodes; que duermes en el suelo, te jodes", solían decirme para tomarme el pelo. Lo pase mal, pero también disfruté como un enano.

¿Qué tal te llevas con 'Juliantxo' Iantzi?

(Ja, ja). Gabon Euskal Herriya! Muchas veces digo que con las que me ha tocado vivir, la gente, sobre todo la gente joven, me identifica con "Wazemank". No, muy bien y, además, Anjel Alkain es un gran tío y tenemos muy buena relación. Recuerdo que una vez nos encontramos en etb y yo siempre suelo andar sin saber qué hacer con mi pelo, si cortármelo o no, y me dijo: "Tú, Julian, mecaguen la puta, no te cortes el pelo que no tenemos otra peluca".

También has probado la prensa rosa en el programa "Vaya par". ¿Repetirías?

Antes no me gustaba ese mundo y, ahora que lo he conocido desde dentro, tampoco me gusta. Yo no soy quien para hablar de nadie. Cuando acepté ese trabajo puse una sola condición: "Yo no opino". Es decir, mi papel debía ser el de alguien que no sabía sobre el tema. María Patiño y Jesús Mariñas conocen ese mundo y eran ellos quienes daban las exclusivas y yo ponía orden y representaba al espectador. He conocido cómo funciona ese mundo y no me ha gustado. ¿Repetir? Anteriormente ya dije que no haría ese tipo de programas y, al final, lo hice. No haría cualquier cosa en ese mundo. Sin embargo, sí volviera a ser una postura neutral, como lo que hace Jaime Cantizano, tal vez lo volvería a probar. De todos modos, prefiero otros formatos como el reality, los desafíos...

¿Qué te dio más miedo, meterte en una piscina con tiburones o la vena de María Patiño?

(Ja, ja). María Patiño no es para tanto y tampoco su vena es tan grande. Lo que ella hace es un papel y tiene muy estudiados todos sus gestos. No da ningún miedo y si la conoces personalmente, todavía menos. Es muy sensible y es muy profesional a la hora de representar su papel, de hecho, se mete demasiado. Una cosa es la María que vemos en la tele y otra la que conocemos en la calle, es una tía muy maja y tranquila. Con los tiburones, sin embargo, pase un poco de miedo. La mirada de un tiburón y, ¡sin jaula! ¡Eso hay que sufrirlo! Tienen una mirada muy fría y parece que te dicen: "En esta vuelta estás a salvo, pero en la segunda tal vez no...". (Ja, ja).



Ahora también te vemos en el programa "Billete a Brasil". También es un reality, pero ¿ha sido para ti una nueva aventura?

Sí, porque no tiene nada que ver. En un principio, iba a presentarlo Paula Vázquez. Es curioso, porque la primera edición de "Pekín Express" la iba a presentar yo, pero, finalmente, en una decisión de última hora, lo acabó presentando ella. En este caso, ha sido al revés, ella iba a hacer "Billete a Brasil", pero le era incompatible con "Fama". Con solo una semana de antelación, me llamaron para decirme si me podía marchar la próxima semana a Brasil para tres meses.

¿Cómo se toman en casa estas decisiones tan precipitadas?

Están acostumbrados. Por un lado, se alegran porque es trabajo, pero, por otro, les da pena porque paso mucho tiempo fuera de casa. Los niños sufren bastante y suelen estar tachando los días en el calendario. Su madre, además, se queda con todo el trabajo. Los abuelos también están ahí. La verdad es que Josetxu y Pepi se merecen un monumento. También mi cuñado Carlos ayuda mucho. La verdad es que agradezco el buen ambiente que tenemos en la familia. Nos ayudamos todos.



"Billete a Brasil" propone a sus concursantes cambiar por completo su vida. ¿A ti también te gustaría hacerlo?

Yo estoy contento con mi vida. Lo peor es que paso mucho tiempo fuera de casa y eso conlleva un desequilibrio. No veo a mis hijos y yo sufro, pero ellos mucho más. Me pierdo muchas cosas. Aún así, el lado bueno es que me paso seis meses en casa. Tal vez, en total, paso más tiempo que otros padres en casa, pero de otra manera.