Gente Famosa

Promoción

Lady Gaga y su foto más natural

23/03/2011

Ha sido la propia artista la que ha difundido la imagen, que muestra a una Lady gaga sin pelucas, vestido de carne u otras excentricidades que la caracterizan.

Una vez más, nos ha dejado con la boca abierta. Lady Gaga no ha descubierto su faceta más angelical para promocionar su nuevo álbum Born this way. Sin maquillaje, ni pelucas, ni las excentricidades que le caracterizan y le convirtieron en celebridad, la cantante ha decidido mostrar su rostro ante el mundo tal cual es.

La imagen ha sido difundida por la misma Gaga para llamar la atención sobre el inminente lanzamiento de su nuevo disco. Born this way es el tercer y más reciente disco de la cantante pop neoyorquina, y según sus propias palabras "el mejor de la década". El álbum saldrá a la venta en mayo.