Más de 4.000 felicitaciones

Lady Gaga cumple 25 años

28/03/2011

La artista ha conseguido más de 4.000 felicitaciones en apenas unas horas en Facebook y 20 nuevos tweets cada minuto. Mensajes escritos en diferentes idiomas para desearle lo mejor.

Lady Gaga cumple un cuarto de siglo y sus fans de todo el mundo no han dudado en colapsar las redes sociales con felicitaciones para la cantante en su día, y sus perfiles de Facebook y Twitter están que echan humo.

Lady Gaga ha amanecido con un original regalo en Twitter, y es que miles de fans han querido desearle lo mejor en su día creando #bornthisday, en homenaje a su tema "Born This Way", y que ya se ha convertido en trending topic. Los conocidos como ''Little Monsters'' no han dudado en acordarse de su ''Mother Monster'' en un día tan especial para la diva.

En su perfil de Facebook, la cantante ha querido agradecer a sus seguidores el detalle que han tenido con ella. "Gracias por vuestro trending #bornthisday monsters. Los tweets más dulces. Sois el regalo que necesito en el mundo. Tendré 25 en unas 4 horas".

Más de 4.000 felicitaciones (y continúa aumentando el número) en apenas unas horas en Facebook y 20 nuevos tweets cada minuto. Mensajes escritos en diferentes idiomas para desearle lo mejor a Lady Gaga.

Hoy miles de ''Little Monsters'' ya han bautizado este día como el ''Gaga Day''.