Gente Famosa

En la revista 'Rolling Stone'

Rihanna confiesa sus fantasías sexuales

Rdacción

29/03/2011

La cantante se declara masoquista, algo de lo cual no se siente orgullosa, pero cree que es fruto de los maltratos que sufrió en su infancia.

En el próximo número de la revista Rolling Stone, Rihanna acapara la portada y revela su vida dentro de los dormitorios: "me gusta sentirme como la chica de alguien" confiesa la diva del cabello rojo

De manera espontánea y sincera, Rihanna relata para la publicación sus secretos más íntimos: "Me encanta que me azoten y que me aten". "Usar látigos y cadenas es demasiado planeado... tienes que parar e ir a buscar el látigo, prefiero que ellos usen las manos", añade.

En las sensuales confesiones la cantante asegura que suficientes decisiones toma diariamente, así que en la intimidad prefiere sentirse como la chica de alguien. Además, la cantante se declara masoquista, algo de lo cual no se siente orgullosa, pero cree que es fruto de los maltratos que sufrió en su infancia.

Según ella misma ha contado a la publicación, con tan solo 9 años veía a su padre fumar crack. "Los viernes me aterraban porque podía volver borracho. Ese día recibía la paga, y la mitad se iba en alcohol", declara la artista ante el tema familiar.

Aunque parezca una locura la joven se alimenta de patatas fritas, cheetos y comida rápida de la cadena KFC, aunque es consciente de lo perjudicial que puede ser porque "las tetas y el culo es lo primero que se estropean".