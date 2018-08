Gente Famosa

Entrevista de eitb.com

Almudena Cid: 'Cristian y yo seguimos súper felices'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

Dos años después de su retirada, la exgimnasta afirma que la interpretación es uno de los proyectos que ahora más le ilusiona y acaba de publicar 'Estupenda en 9 semanas y media', con Juan Rallo.

Después de 21 años como gimnasta, dijiste que tenías que acostumbrarte a una vida normal. ¿Lo has conseguido?

Pues puedo decir que he tardado un poco, pero bueno, sí. Han pasado ya dos años desde que me retiré y poco a poco he vuelto ya a la vida normal, en el sentido de que he ido buscando mis caminos para formarme en otras profesiones y ahora mismo tengo nuevas ilusiones y nuevas metas.

¿Y qué es para ti una vida normal?

El hecho de que no tengo un compromiso con cumplir objetivos gracias al trabajo de mi cuerpo. Antes, mi vida giraba entorno a la gimnasia, no podía hacer absolutamente nada más. Ahora, afortunadamente compagino las clases de interpretación con las clases de pilates, también con unas conferencias y espectáculos que estoy llevando a cabo, pero que no requieren el esfuerzo que para nada me requería la gimnasia.

¿Qué te llevas de esa vida para aplicar en esta nueva?

Muchísimas cosas. De hecho, yo diría que me aprovecho de mi vida deportiva ahora que tengo que afrontar estos nuevos retos profesionales. Por ejemplo, cuando voy a hacer una conferencia rescato todo lo que me ha aportado el deporte, el momento de salir a escena y decir: "Te lo juegas todo ahora". Situaciones de muchísimo estrés o presión, saber cómo canalizarlo, eso ha sido una enseñanza en mi vida que ahora aplico en muchos momentos, la verdad.

Vives en Madrid, ¿pero qué parte de Vitoria te llevarías si pudieras?

Me llevaría los pintxos en general (ja, ja), porque aquí no hay esa cultura, ni ese cuidado por tener los bares tan limpios. Allí hay mucha competitividad entre los bares y eso hace que todos mejoren. Aquí en ese aspecto no están tan cuidados realmente.

Acabas de publicar, junto a Juan Rayo, el libro Estupenda en 9 semanas y media. ¿Nos pondremos tan estupendas como tú?

(Ja, ja). No, yo no me quiero poner como ejemplo. ¡Incluso yo no quería salir en top en la portada! Aunque es verdad que quiero transmitir lo que ha sido mi experiencia. Juan se encarga de ejercitar el cuerpo y sobre todo de desmitificar muchas cosas que nos venden, y yo, realmente, me encargo de la motivación, de cómo afrontar algo que supone un esfuerzo diario. Es decir, cómo afrontar las crisis y anticipar a las mujeres con lo que se van a encontrar cuando hacen algo que de repente les supone un esfuerzo de su parte.

¿Estar estupendo es cuestión de sacrificio, de voluntad o de las dos cosas?

De las dos cosas. El sacrificio depende de cómo lo veas tú, porque en cuanto a la alimentación sí que hay que cuidarse, hay que llevar una dieta o al menos una alimentación equilibrada y habrá personas a las que les resulte un sacrificio, pero intentamos que la dieta sea lo más fácil posible con alimentos fáciles de encontrar y que te permitan hacer la dieta con total tranquilidad. Y en cuanto a la voluntad, si alguien quiere resultados, se tiene que esforzar y eso en todas las profesiones y en todos los hábitos.

Después de tantos años con esa disciplina, ¿te has liberado y te has vuelto una rebelde o sigues manteniendo esa constancia a la hora de hacer ejercicio?

Cuando Juan me propuso escribir este libro, estaba en el momento en el que como no tenía la obligación de tener que ir al gimnasio, porque no tenía que cumplir ningún objetivo, me empezaron a salir esos dolores crónicos que surgen por el deporte... Entonces me di cuenta de que tenía que volver a hacer ejercicio y mi fuente de motivación era la salud, porque si no tengo un tono muscular mínimo para soportar mi estructura ósea, al final todo recae sobre esos dolores que tengo y hacer ejercicio evita que esos dolores. Eso es lo que me motivó para ir al gimnasio. Ahora, quizás le dedico días a la semana.

También estás formándote como actriz... ¿cómo vas?

Estoy empezando desde abajo, haciendo cortos, tomando clases, aprendiendo... Ahora tengo la suerte de que Cristian está rodando Ni pies ni cabeza con el director Antonio del Real y he podido disfrutar de un rato del rodaje, donde se aprende también mucho para cuando algún día si tengo la suerte de poder hacer algo saber con qué te encuentras, y, bueno, estoy disfrutándolo mucho. La verdad es que estoy un poco experimentando. Surgen proyectos y yo los hago porque aprendo de todo. Y el tema de ser actriz es algo que me está inquietando bastante, con muchísima calma, pero es donde tengo puesta ahora toda mi vista.

Te voy a poner una prueba que seguro que no te suena: "Con la G, se dice del marido de Almudena Cid".

¿Con la G? ¡Gálvez!

¿No se te ocurre nada más?

Mmm, déjame que piense: ¡Guapo! Iba a decir ganso, pero mejor digo guapo... (ja, ja).

Hablando de Cristian, ¿qué tal te va la vida de casada?

Pues igual, afortunadamente no ha cambiado. (Ja, ja). A veces con el matrimonio va todo para abajo, pero en mi caso está todo igual y estamos súper felices.

La verdad es que parece que encontraste a tu príncipe azul...

Pues, yo creo que sí. En mi caso, fue la persona que estuvo en un momento muy duro. Lo conocí en "Pasapalabra", pero realmente ha estado a la altura justo en el momento de mi retirada, que era un momento importante para mí, y en el después, que era otro momento difícil de mi vida. Una vez que pasó ese difícil momento afortunadamente lo hemos llevado muy bien y es lo que ha hecho que sigamos tan bien juntos.