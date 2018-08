Gente Famosa

Con la cuenta @gypsyhearttour

Miley Cyrus regresa a Twitter por Charlie Sheen

Redacción

05/04/2011

La cantante eliminó su cuenta de Twitter en 2009, porque quería "mantener en privado" su vida personal. Ahora, ha vuelto con fuerza, porque ya supera los 100.000 seguidores.

Después de abandonar Twitter en 2009 para preservar su privacidad, Miley Cyrus ha regresado a la red de microblogging por dos razones: contactar con sus fans y apoyar a Charlie Sheen. Y parece que está encantada de volver, pues no para de tuitear a cada momento.

El perfil @mileycyrus no va a estar activo "en ningún momento próximo", pero la cantante ha regresado a Twitter con la cuenta de su gira @gypsyhearttour.

"No voy a mentir, he vuelto a Twitter por dos razones: mis fans y para seguir a @charliesheen #winning", ha twiteado Miley. "@charliesheen tú me has enseñado todo lo que sé sobre el triunfo".

Desde que retomó su actividad en la Red, la joven ha estado escribiendo mensajes a cada momento, ha celebrado su gran número de seguidores (ya superan los 100.000) y los trending topics protagonizados por ella, e incluso ha subido una foto de su perra Lila.

Pese a que en 2009 eliminó su cuenta de Twitter porque quería "mantener en privado" su vida personal, parece que aquel motivo ya no es tal. Y es que Miley está dando cuenta de qué come, qué música escucha y dónde y con quién se encuentra cada poco rato.