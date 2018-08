Gente Famosa

Entrevista de eitb.com

Klaudio Landa: 'Siempre me perfumo antes de salir al plató'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

Es un habitual en nuestra pantalla y, ahora, con "Ni más ni menos", nos acompaña todas las tardes. Klaudio Landa dice que es "un cocinillas" con predilección por los realitys.

"Ni más ni menos" ha sido tu primera vez como conductor de un magazín. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Pues muy buena. Sí, es mi primera vez como conductor de un magazín de estas características y me siento muy cómodo, cada vez más cómodo. Claro, hay que hacerse al sitio, como se suele decir, porque hay muchas secciones, muchos compañeros, y hasta hacerse el orden en esta casa que supone "Ni más ni menos", hay un momento de ajuste, pero me siento muy cómodo.

Cuando oímos Klaudio Landa a muchos nos vienen a la memoria expresiones como "txotximorreo", "hallons" o "Txomin, sartu!". ¿Sigues manteniendo el mismo espíritu o prefieres hablar de cómo ha cerrado Wall Street y qué ha dicho Obama?

(Ja, ja). Pues, ni una cosa, ni la otra. (Ja, ja). ¡Ay! ¡Por Dios! Cómo ha cerrado Wall Street, ¡me ha encantado! (Ja, ja). Sin llegar a esos extremos, yo creo que hay momentos, y el momento "hallons" y "txotxi" pasó ya hace unos años, pero me doy cuenta de que la gente todavía se queda con eso, y me gusta oír que la gente se acuerda, porque parece que marcó de alguna manera, a algunas personas claro, que tampoco quiero darle la importancia que no tiene, pero no, no he llegado al punto de hablar solamente de macroeconomía y filosofía. No, de momento no. (Ja, ja).

Entonces, ¿Klaudio Landa ha madurado?

(Ja, ja). Bueno, si tenemos en cuenta que el tiempo pasa, como dice la canción. No sé si madurar, pero envejecer un poco sí.

Yo te veo estupendo y con la misma energía que siempre. ¿Tú qué desayunas?

Pues hija, tampoco te creas que hago un desayuno muy especial. A lo mejor el secreto está en desayunar fuera de casa, porque yo en casa no tengo ni un bric de leche. Desayuno siempre en un bar que hay al lado de mi casa y las chicas, que son muy majas, me ponen en el tazón que me gusta, el grande, un café con leche. De vez en cuando, si tengo tiempo, como algo, pero no tengo ningún secreto.

Veo que no eres muy amo de tu casa...

Que no desayune en casa, no quiere decir que no me guste el rollo cocina. Iba a decir que soy buen cocinero, y hubiese quedado como pedante, pero no. Quiero decir que me gusta cocinar y me divierte cocinar. No sé, soy cocinitas, pero no soy especialmente maniático del orden y tampoco me paso todo el día limpiando el polvo. La cocina me divierte un montón y me relaja.

Pues, cuéntame, ¿cuál es tu plato estrella?

Uy, fíjate, voy de chulo, porque te iba a decir "plato no, platos". Pero no, no, no, no voy a ser tan arrogante. A ver, plato estrella, creo que en las ensaladas voy depurando la técnica. Me imagino que la gente como yo, que no tenemos mucha idea, empezamos por las ensaladas porque es una cosa muy versátil. Es muy divertido, yo suelo sorprender agradablemente. Eso quiero pensar, porque la gente que viene a casa suelen repetir, el plato y el día. Pero las hago sin receta, con lo que haya en ese momento en casa.

¿Te siguen gustando los realitys?

Sí, me encantan. Yo creo que alguien que trabaja en la televisión tiene que ver realitys, porque hoy en día todavía es un formato que pega y que, además, nos sorprende. Muchas veces de forma igual no muy positiva, por golpes o agresiones físicas que pueden ocurrir en algunos, pero independientemente de eso, el formato me interesa profesionalmente y también como divertimento. Yo me pongo a ver un reality para desengancharme también un poco de la realidad. Fíjate, lo que acabo de decir. O sea, es un poco paradójico. Pues sí, ahora estoy pensando que a lo mejor los realitys tienen poco de realidad y te enganchas en su realidad. No sé.

¿Qué les dirías a los que les llaman telebasura?

Que a veces lo que ellos creen "telecalidad" también es un poco telebasura. No defiendo los realitys por defenderlos. Yo, sinceramente, he visto algunos informativos en algunos canales que son también un poco telebasura.

Nos hemos puesto un poco serios. Volvamos a los realitys. ¿Eres más de "Gran Hermano" o de "El Conquistador del Fin del Mundo"? Es decir, ¿eres de los de tirarte en un sofá o de sufrir de verdad con la pruebas?

Para empezar, yo los veo todos desde el sofá. Incorporarme a la aventura no creo que lo haría nunca. Ahora, estoy entregado un poco al "Conquistador", por razones profesionales y porque me gusta. Los realitys son un poco como los culebrones, que enganchan.

Me han chivado que eres supersticioso. Como Mercedes Milá, ¿tú tampoco dejas que nadie vista de amarillo en el plató?

No, tanto no. Yo soy un supersticioso como de andar por casa. Son gilipolleces que se tienen. Mis supersticiones son un poco como un juego. Por ejemplo, cada vez que tengo que salir al plató a currar, me perfumo. Y la gente me dice: "Pero si es televisión y la gente desde casa no te va a oler". Y yo les digo que yo si me huelo y a mí me gusta olerme bien, porque uno está más tranquilo, más a gusto. Además, en el plató tampoco estás solo.

Eso es ser un supersticioso muy coqueto...

Coqueto... gilipollas, diría yo. (Ja, ja). Sí, es una gilipollez, todo el mundo tiene gilipolleces. Yo tengo lo de perfumarme y atufar a la gente que tengo al lado. Bueno, atufar, escojo y mucho lo de los olores. Para mí es como un juego, porque cada programa tiene su olor. Por ejemplo, cuando me dijeron que empezaba en "Ni más ni menos", pensé que tenía que escoger un olor. "Sorginen Laratza", "Esta es mi gente", "Oh Happy Day"... todos tenían su olor.



Por cierto, ¡Tú te lo pasas pipa con tus invitados!

¿Se nota?

¡Mogollón!

¿Tanto? Bueno, yo creo que eso es bueno. Esto es una cosa que se dice siempre en televisión: el secreto es que tú te lo pases bien y que transmitas eso. Si lo he conseguido me acabas de hacer el hombre más feliz. Ya me alegro. Es verdad que a muchos de los que entrevisto somos ya grandes conocidos, por no decir que en muchos casos son grandes amigos. Yo es que tampoco me lo planteo con una idea preconcebida, pero si conoces a la persona que tienes en frente y has compartido muchos momentos profesionales y personales, más que una entrevista eso es una charla. Me siento a gusto y cómodo, y la persona que esté conmigo también. Y si eso es lo que trasciende, yo encantado.

¿Qué hace Klaudio Landa cuando no está en la tele? ¿Ver la tele?

Pues, veo la tele porque creo que es importante que la gente que hace tele veamos la tele. Pero intento también hacer otras cosas, porque la vida no es solo la tele, la vida empieza mucho más allá de la tele.

Qué filosófico te veo...

¿Sí? ¿Tú crees? No, quiero decir que también tenemos que aprovechar para hacer más cosas, como hace la gente, y hace muy bien. La tele está muy bien, pero dosificada. Entonces, hay que ver tele y hacer otras cosas, sobre todo estar con la gente, y si encima esa gente es la gente a la que quieres, mucho mejor.