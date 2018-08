Gente Famosa

Aimar Olaizola: 'Dentro de unos meses cumpliré mi sueño de ser padre'

15/09/2011

El pelotari de Goizueta ha vuelto a ser el campeón. Aún así, Olaizola se considera un joven como otro cualquiera al que le gusta pasear con sus perros y estar con los suyos.

La pelota te ocupa tiempo en tu día a día pero, ¿con que otras cosas te gusta llenar tu vida?

Bueno, la completo como cualquier otra persona joven. Tal vez, la pelota no me quita tanto tiempo. Yo creo que con entrenar un par de horas al día es suficiente y, aparte de eso, es verdad que hay unas obligaciones y otras cosas que tienes que dejar de hacer por la pelota. A mí, por lo demás, me gusta pasear con mis perros, estar con mis amigos... como cualquier otro joven.

¿Hay algo que no puedes hacer y que te gustaría?

Siempre decimos que, como cualquier otro joven, a nosotros también, tal vez cuando éramos más jóvenes, nos hubiera gustado cenar con los amigos, salir... Además de eso, también hay otros deportes como el esquí que practican tus amigos y a ti te gustaría hacer, pero que, por peligrosos, no haces.

La gente que te conoce dice que eres tímido...

Tal vez un poco sí. Antes a lo mejor era más tímido, pero poco a poco te acostumbras. Es normal, en nuestro mundo estamos con mucha gente y al principio me costaba coger confianza, pero una vez que cojo esa confianza, yo creo que no soy tan tímido.

¿Y cuando sales también eres tímido?

Normal, ahora salgo poco. Hace unos años, cuando era joven, hasta los 25 ó 26, nuestros amigos salían y nosotros no podíamos porque al día siguiente teníamos partido.

Aimar, tienes 31, todavía eres joven, ¿no?

Sí, sí, pero cuando eres más joven te da más pena. Ahora, estamos más acostumbrados y tenemos asimilado lo que tenemos que hacer cuando nos toca trabajar, y no pasa nada.

¿Qué les dirías a los que han confundido la vergüenza con la chulería?

No sé, es algo que me dice mucha gente. En mi opinión, lo más improtante es que los que me conocen saben cómo soy. Solo algunos lo confunden con la chulería. En ese sentido, estoy muy tranquilo, los que me rodean saben cómo soy y los comentarios de la gente a veces aciertan, pero muchas otras veces no.

En más de una ocasión te habrán dicho que eres el novio que querría una madre para su hija...

(Ja, ja). No sé, está mal que yo diga eso. (Ja, ja). Eso lo tendrán que decir los demás.

¿Y cuáles son tus defectos?

Uf, tendré muchos. Tendrás que preguntar a los que me rodean. No sé. Supongo que tendré muchos. En este mundo no hay nadie perfecto, y eso está claro. Yo intento hacer las cosas lo mejor que puedo, pero tendré defectos. Tendré más de uno, muchos, seguro.

Los actores de Hollywood guardan sus Óscar en el baño. ¿Dónde guardas tú las txapela-s?

Normalmente, las guarda mi madre. Ahora no vivo con ella y no tengo ni una txapela en casa. Siempre he solido darle la txapela a mi madre nada más salir del frontón y mi madre se ha encargado de ellas.

Los pelotaris soléis tener poco tiempo para viajar. ¿A qué rincón del mundo te gustaría escaparte?

No me suele gustar ir muy lejos. Se suele decir que no merece la pena salir fuera, porque aquí en Euskal Herria tenemos sitios muy bonitos. Aún así, la verdad es que no todo, pero conocemos bastante Euskal Herria, porque hemos estado en muchos sitios jugando. Por lo demás, una vez, por ejemplo, estuvimos en Argentina y estuvimos muy a gusto.

Has conseguido casi todos los sueños que se pueden alcanzar en pelota. Personalmente, ¿cuáles son tus sueños?

Bueno, no sé, personalmente mis ilusiones siempre han estado unidas a la pelota y como esos ya los he cumplido... Siempre he dicho que quería tener mi propia casa y ser padre.

Eso estás a punto de cumplirlo...

Sí, en eso estamos. Todavía no ha llegado, pero dentro de unos meses...