Penélope Cruz se quema el pelo al soplar las velas de su tarta

Redacción

05/05/2011

Al parecer, Penélope no termina de saber cómo reaccionar cuando todas las miradas están pendientes de ella.

La actriz Penélope Cruz ha reconocido que los nervios se apoderan de ella mientras le cantan el "Cumpleaños Feliz", incluso más que al recoger un Oscar. Este año, la emoción le ha jugado una mala pasada y se ha quemado el pelo mientras soplaba las 37 velas que decoraban su tarta de cumpleaños.

La actriz ha acudido al programa de Jay Leno, "The Tonight Show", y allí ha revelado que no sabe muy bien cómo actuar con la gente. Cruz ha apuntado: "Me pongo muy nerviosa cuando la gente me canta el ''Cumpleaños Feliz'', me pongo nerviosa cuando tengo que abrir los regalos delante de ellos...". Al parecer, Penélope no termina de saber cómo reaccionar cuando todas las miradas están pendientes de ella.

Tan nerviosa se ha puesto la actriz este año, que ella misma ha explicado a Jay Leno que este año se ha quemado el pelo porque estaba tan intranquila a la hora de soplar las velas que olvidó apartarse el cabello antes de acercarse a apagarlas.