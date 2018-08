Gente Famosa

Entrevista de eitb.com

Antonio Zabalburu: 'Me gusta comer tortilla en el Puerto Viejo'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

No le gusta la sangre, pero a Zabalburu la bata blanca no le ha abandonado en más de una década. El getxotarra es el Doctor Sotomayor ("Hospital central"), un médico con un largo historial amoroso.

Llevando 12 años interpretando al Doctor Javier Sotomayor, es como si fuerais hermanos... ¿Qué tal es la relación?

¿Mi relación con el personaje? Pues, muy buena, la verdad. Nos vemos todos los días. Ya llevo doce años trabajando con ese equipo y se ha convertido ya en una segunda casa. Nos llevamos todos muy bien, hay muy buena relación entre todos. Entonces, pues, la verdad es que genial.

De todos modos, parece que Sotomayor está tomando un rumbo menos encorsetado ahora, ¿no?

Le comprendo, claro que le comprendo. Está un poco enganchado a las historias emocionales que tiene siempre con las mujeres que pasan por el hospital, pero yo creo que es un poco demasiado dependiente de esas mujeres, a mi gusto.

¿Cuándo habéis discutido, el doctor y tú, te has desahogado en el teatro?

Sí, estuve compaginando la serie los últimos años con el teatro. La verdad muy bien, porque la productora de la televisión también nos deja espacio para poder ensayar y para poder dedicarnos a otras cosas. Así que he estado haciendo teatro últimamente. Además, monté una productora de cine y estoy desarrollando varios proyectos. Entre ellos, un largometraje con casi 50 actores, que se llama La Galería.

¿Es verdad que no puedes ver la sangre ni de lejos?

Es verdad, sí, sí, sí. El cuerpo por fuera, por dentro no me atrae nada, me da bastante respeto.

Me han chivado que si alguien te quiere conquistar debería llevarte al Puerto Viejo...

Al Puerto Viejo, sí, a comer tortilla de patata y cualquier pintxo que haya por allí. Es estupendo.

¿Has encontrado en Madrid algún rincón que te transmita el mismo encanto?

En Madrid capital no, pero sí en la sierra. Siempre que tengo tiempo salgo de la ciudad, me voy a la montaña. Realmente no tengo mucho contacto con el centro de la ciudad.

Y, ¿cómo te ha dado eso de producir aceite y vino?

Bueno, realmente me lo he encontrado en la vida. En el sitio donde estoy tenía bastantes olivos y la oportunidad de hacer aceite, nada más, fue fortuito. El vino también, porque había viñas. De todos modos, producimos a nivel familiar. El próximo mes de noviembre tenemos otra cosecha, así que la producción va bastante bien.

¿Con qué director y qué genero te gustaría trabajar en un futuro?

Pues de la generación de ahora, como un Daniel Sánchez Arévalo, estaría muy bien, la verdad. Después de tanto drama hospitalario, hacer una comedia disparatada también estaría muy bien.