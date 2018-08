Gente Famosa

Planeaban casarse

Lady Gaga rompe con su novio Luc Carl

Redacción

13/05/2011

El romance entre Lady Gaga y Luc Carl ha estado caracterizado por los altibajos, que finalmente se han llevado por delante su relación. Pese a que hace unos meses planeaban su boda, ahora la cantante ha anunciado que está solterísima.

Lady Gaga y Luc Carl empezaron su andadura juntos cuando la artista aún no era conocida, y durante el ascenso a la fama de ésta mantuvieron una relación tempestuosa con momentos de separación y reencuentro.

Pero parece que han decidido terminar su romance definitivamente. Durante una entrevista con "The Graham Norton Show", Gaga ha afirmado: "No, no tengo novio y no he estado saliendo con nadie recientemente".

La artista ha confirmado así que su romance con Carl era cosa del pasado, algo que sorprende pues en los últimos meses nos habían llegado noticias de que estaban planeando casarse.

Así, desde el pasado octubre los rumores de boda no han cesado de ocupar titulares. Tal y como afirmaba The Sun, la pareja pasaría por el altar en diciembre de 2010, algo que finalmente quedó en mero rumor.

Más adelante, a finales de enero, el Daily Star recuperó la historia. Luc Carl se mudó a la mansión de Gaga en Los Angeles y se afirmó que el anuncio de compromiso llegaría al mismo tiempo que el single Born this way, el 13 de febrero.

Al final, todo ha quedado en agua de borrajas y Gaga ha regresado a su soltería mientras se centra de lleno en el lanzamiento de su nuevo disco, que saldrá a la venta el 23 de mayo.