Maribel Salas: 'Sin sentido del humor, no concibo la vida'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

Cercana, divertida y... negativa, aunque no lo parezca. La actriz bilbaína asegura que le gusta "aprovechar lo que te dala vida".

Naciste en Barakaldo, pero dices que eres de Bilbao. ¿Los bilbaínos nacen donde les da la gana, no?

(Ja, Ja). ¡El Gran Bilbao! La verdad es que estoy muy orgullosa de Barakaldo, eso ante todo, pero cuando sales por ahí dices Bilbao por generalizar, pero estoy muy a gusto en Barakaldo y en Bilbao.

Cuando, por trabajo, te ha tocado vivir en Madrid, ¿visitabas habitualmente la zona de Bilbao?

(Ja, ja). Es igual en Madrid, da igual dónde vayas que te juntas con la gente de aquí. Cualquier barrio está lleno de vascos. Te sientes como en casa, da gusto.

Te has pedido un té verde, ¿pero tu vicio no era el chocolate?

Mira, como una barbaridad, pero muchísimo, y los dulces me privan, pero tengo una comunión el sábado y estoy a ver si me puedo cuidar. Entonces, me han dicho que el té verde es diurético, pero no me gusta nada esto. Estas bebidas no me molan nada, a mí me gusta un buen chocolate con churros...

En el carnaval de este año fuiste nombrada Zarambolas. ¿Tú también compartes esa filosofía de vida, la del 'Carpe Diem'?

Totalmente, yo soy Zarambolas total. Todos tenemos un poco de Zarambolas y un poco de Farolín. Yo soy mucho de vivir el momento, de disfrutar y de aprovechar lo que te dala vida.

¿Esa idea de aprovechar el momento está relacionada con tu profesión?

No tienes más remedio. En esta profesión o vives así o te desesperas, porque es un cambiar constante a todos los niveles: emocional, económico, laboral... Estás todo el rato que nunca sabes lo que va a haber. Eso es lo bueno y lo malo de esta profesión. Lo bueno también es que siempre es nuevo, diferente, conoces a gente diferente y se te plantean retos que otras profesiones no te permiten. Nunca sabes lo que va a ser de ti al día siguiente, ni cómo va a ir el rodaje... Y el teatro ni te cuento ya. El teatro es el directo y la magia del momento. Es apasionante, la verdad, pero sí que en los momentos malos es inestable. A veces, te dan ganas de tirar la toalla, pero yo creo que el actor de vocación siempre vuelve, nunca se va, siempre está.

Cuando tienes un día malo, ¿cómo se consigue engañarse a uno mismo y hacer reír a los demás cuando solo apetece llorar?

A mí me ha pasado. Estaba haciendo una función de teatro, que además era comedia, la de Todos nacemos vascos. Estaba pasando uno de los peores momentos de mi vida a nivel personal y la verdad es que era una manera de desconectar. No sé, te metes en el personaje y sales un poco de tus problemas.

La interpretación para ti es algo vocacional. Desde pequeña decías que querías ser actriz, ¿ni se te pasaba por la cabeza lo de veterinaria o peluquera, no?

Nunca veía nada más que me llamara. Bueno, realmente, quería ser cantante y actriz, y las dos cosas las he hecho. En ese sentido, yo siempre lo he tenido muy claro.

He oído que te hubiera gustado ser Bette Davis en Eva al desnudo. ¿Por qué?

¡Qué bonita película! Es mi película, me parece maravillosa. Es una película que desde que tengo uso de razón me ha gustado el rollo este de la maldad de los personajes. Yo, además, siempre he hecho comedias, personajes más noblotes, y lo de Eva al desnudo me parece una interpretación preciosa.

¿Cuánto cuesta llegar a dónde has llegado?

Pues hombre, cuesta ser muy tenaz, creer en lo que haces y no salirte del camino. Es cuestión de perseverancia y que un día, por lo que sea, sale la flauta en cualquier sitio y tú estés en el momento adecuado con la gente adecuada, ese programa pite y se te reconozca, que es lo que me pasó a mí con "Vaya Semanita".

Precisamente, aunque la fama te la dio la tele con "Vaya Semanita", ¿tú eres una mujer de teatro, no?

Sí, yo para cuando hice "Vaya Semanita" ya tenía un recorrido teatral importante. También había hecho varias cosas en televisión: episódicos en "Hospital Central", "Policías", "Periodistas"... las típicas series de moda, vamos. Lo que pasa es que "Vaya Semanita" tuvo una repercusión muy importante. La imagen es importante, la gente ya te reconoce y luego ya es más fácil.

En la vida, ¿también eres teatrera?

Sí (ja, ja), un poquito, la verdad es que sí. Hombre, pues también tienes ese recurso para abordar las cosas de otra manera. Es otra manera de ver la vida.

¿Y cómica?

Sí, tengo sentido del humor. Yo creo que sin sentido del humor no concibo la vida. También soy muy sensible y lloro mucho, pero tengo mucho sentido del humor.

O sea que eres de las que ven la botella medio llena...

Pues no. Me río muchísimo y además hasta de mi sombra, de mis problemas, casi siempre soy de afrontar los problemas con ese sarcasmo... Pero soy negativa, soy una persona que me cuesta ver lo positivo. Siempre estoy quejándome y considero que todo.... Sí, soy bastante negativa la verdad, y eso me da rabia, pero bueno...