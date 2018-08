Gente Famosa

Decisiones de millonario

Mark Zuckerberg sólo comerá carne de animales que mate él mismo

Redacción

27/05/2011

El multimillonario neoyorquino de 27 años ha explica do que cada año se propone un reto personal y que, igual que el anterior fue aprender mandarín, ahora ha decidido "ser agradecido con la comida".

El fundador de Facebook Mark Zuckerberg ha decidido comer sólo la carne de los animales que haya matado él mismo, una determinación que responde a un reto personal que se ha propuesto cumplir durante este año, según ha publicado la revista Fortune.

"Este año prácticamente me he vuelto vegetariano, ya que sólo como los animales que he matado yo mismo. Hasta el momento está siendo una buena experiencia. Como alimentos mucho más saludables y he aprendido un montón sobre agricultura y crianza de animales", ha asegurado Zuckerberg en una carta remitida a Fortune.

El multimillonario neoyorquino de 27 años explica en ese escrito que cada año se propone un reto personal y que, igual que el anterior fue aprender mandarín, en esta ocasión ha decidido "ser agradecido con la comida".

"Creo que mucha gente olvida que un ser vivo tiene que morir para que tú te comas su carne, así que mi objetivo radica en no permitirme a mí mismo olvidarlo y estar agradecido de lo que tengo", añade el joven, quien el pasado 4 de mayo escribió en su página de Facebook: "Acabo de matar un cerdo y una cabra".

Aquel comentario desató todo tipo de opiniones y en su escrito a Forbes aclara que la idea se le ocurrió el año pasado cuando, comiendo cerdo con amigos, algunos de ellos dijeron que preferían no pensar en que esa carne procedía de un animal que previamente había estado vivo.

"Eso me parece irresponsable. No tengo nada en contra de lo que la gente decida comer, pero yo creo que deberían asumir la responsabilidad y estar agradecidos por lo que comen, más que tratar de ignorar de dónde viene", añade.

Fortune asegura que la chef Jesse Cool, que vive cerca de Zuckerberg, fue quien le presentó a varios granjeros de la zona y le ayudó a matar sus primeros animales. "Le cortó la garganta a la cabra con un cuchillo, que es la manera más benévola de hacerlo", explica Cook en declaraciones a Fortune.