Joseina Etxeberria: 'Valoro mucho la belleza'

Amaia Akordagoitia

15/09/2011

El locutor de Gaztea asegura que desde que madruga se siente cansado constantemente. Le gusta la noche, aunque sea en casa, para escuchar música, leer o navegar en Internet.

Más de una vez has dado las gracias por haber escogido esta vida de radio... hace 21 años, antes de empezar en Gaztea, ¿tenías otros proyectos en mente?

Sí, bueno, cuando uno es joven no tiene muy claro lo que quiere hacer. Te suele gustar más de una cosa. A mí, por ejemplo, siempre me han dicho que tendría que intentarlo en el mundo de la cocina, porque siempre me ha gustado. También se me pasaron otras ideas por la cabeza, estudiar otra cosa y demás, pero, mira, tuve suerte. Se me planteo este mundo de música y luego el del periodismo, y tuve la suerte de juntarlo todo en la radio. Estoy muy contento de haber elegido esto.

¿Te molesta que la gente se sorprenda cuando dices eso de que eres "Gaztea" ("joven")?

No, no me molesta. Es verdad que a medida que uno se va haciendo viejo, no se ve a si mismo viejo, ¿no? Y ahí reside precisamente la trampa o el secreto de la juventud. Si tú tienes 20 años, yo te pareceré viejo y tú pensarás que eres joven. Sin embargo, si tú hablas con alguien de 15, tú serás viejo para esa persona. Con el tiempo, se aprende a relativizar mucho con la juventud. Yo siempre me digo a mí mismo: "No sé si alguna vez llegaré a ser viejo". No lo digo porque siempre vaya a ser joven, sino porque todavía tengo presente ser niño. Además, sé que este trabajo que hago ahora no va a ser para siempre.

Cuando empezaste a hacer "Dida" te daba mucha pereza tener que madrugar tanto. ¿Te has acostumbrado ya?

No, todavía no , de verdad que no me he acostumbrado. Todavía hoy, cuando me hacen una entrevista, siempre contesto lo mismo. Entonces, cuando iba a empezar a trabajar tan pronto, mis compañeros Edurne y Jon Gotzon, que llevan más tiempo con este horario, me decían que me terminaría acostumbrando. Pero nada, todavía no me he acostumbrado y, además, creo que no lo voy a hacer nunca. Me arreglo mucho mejor acostándome y despertándome más tarde. Me siento cansado continuamente.

¿Eres un ave nocturna?

Pues, tampoco es eso. No soy de esos, he hecho parrandas, pero ahora por la situación familiar y mi horario laboral todavía hago menos. No soy de grandes parrandas, pero me gusta mucho la noche. Aunque sea en casa, aprovecho para hacer mis cosas: navegar en Internet, ver la tele, escuchar música, leer... Esas horas nocturnas son mi momento. Y, además, aunque pegue alguna cabezada, no puedo irme a la cama... Siempre tengo que andar haciendo otras cosas.

Tienes una hija. ¿Ponías música al bebé durante el embarazo?

¡Hombre! Sí, sí, sí. Esta niña ha escuchado mucha música antes y después de nacer. Es verdad que hoy en día, cuando ya tiene siete años, es ella la que manda y dice la música que quiere escuchar y con eso sí que solemos andar un poco mosqueados. El equipo de música está en la sala y también está una de las teles de la casa. Nuestra hija pasa la mayoría de las horas allí y, claro, ella prefiere escuchar su música o ver sus programas de la tele que escuchar mis discos. Por eso, solemos tener rifirrafes, así que me estoy planteando llevarme el equipo a mi habitación.

Entonces, ¿no compartís gustos musicales, no?

No. Ya sabes, yo en casa escucho músicas raras. No escucho la música que utilizo cuando trabajo. Como es normal, tengo separada la música con la que trabajo y la que escucho en casa para desconectar. Esa música tiene que ser diferente y a mi mujer y a mi hija, normalmente, no les suele gustar mucho esa otra música.

¿Cuál es tu disco favorito?

Llevo años escuchando música clásica. Cuando empecé en la radio hice una colección de música clásica y después de aquello he ido ampliando la colección. Siempre he dicho que he pasado de ser rockero a ser barrockero. Además de eso, también escucho jazz y electrónica o cosas mucho más experimentales. Pero sí, necesito escuchar algo diferente, necesito una vía de escape y esa vía la encuentro en la música. Si tuviera que elegir una, escogería una ópera o un oratorio de Händel.

¿Y si tu hija te dijera que le gusta Justin Bieber?

Pues, ¡fenomenal! Todo lo que mi hija me diga sobre música es bienvenido. Y si quiere hacer algún estudio musical, yo le abriré todas las puertas. Además, esa es una de mis cuentas pendientes. Yo quería aprender a tocar la guitarra eléctrica. Sin embargo, mi madre quería que aprendiera a tocar el piano. En esa lucha, finalmente, no aprendía a tocar ninguno de los dos. Ahora, me arrepiento de no haberlo hecho...

¿Con qué canción definirías tu trayectoria?

Buf, es muy difícil, y además para contestarla de repente, casi imposible. Pero, mira, me acaba de venir una. Además, la gente dirá, ¡este tío siempre con sus Ramones! Y es que todavía escucho a los Ramones, ¿es posible? Pues el grupo tiene una canción, "Do you remember rock & roll radio?", con la que tengo miles de anécdotas.

¿Escogerías la misma para tu vida personal?

Sí, al fin y al cabo, qué soy yo sin mi lado profesional y mi lado personal. Los dos son uno. Wyoming cuenta un chiste muy divertido acerca de eso. Dice que cuando se le acerca una mujer nunca sabe si se acercan por el personaje o por la persona, y a eso responde: "Por lo menos compartimos miembro". Bueno, lo que yo tengo claro es que mi personaje es parte de mi persona.

¿Qué otras cosas te gusta hacer?

Bueno, me interesan muchas cosas. La electrónica siempre me ha interesado, El arte también me interesan. No sé, el resto de expresiones artísticas también me interesan. No soy experto en nada, pero me gustan mucho la pintura, la literatura... Y no soy muy buen lector, soy muy malo y no entiendo muchos cuadros, pero la estética... Le doy mucha importancia a la belleza, la valoro mucho. Y esa belleza la puedo percibir tanto de un paisaje, de un texto literario o deuna calle. Soy tauro y a los tauros siempre se nos ha dicho que tenemos mucha influencia de Venus, que está relacionada con la belleza. Me interesa todo lo que me emociona.

Y dentro de diez años, ¿dónde vas a buscar esa belleza?

Pues, ¡no me atrevo a responder a eso! Espero seguir encontrándola en la música. Nunca he tenido miedo a dejar este mundo, pero el otro día se lo comentaba a un compañero, que quiero tener tiempo para escuchar todas las músicas del mundo.