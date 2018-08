Gente Famosa

Lady Gaga, maquillada hasta para dormir

09/06/2011

Según ha declarado la propia artista, opta por ir "pintadita y guapa" para estar lista para los hombres de sus sueños. Gaga dice que "es para estar lista para los hombres de mis sueños".

Lady Gaga suele ser víctima de las bromas de sus amigos porque rara vez se deja ver con la cara lavada y va pintada como una puerta hasta para ir a dormir. Según ella misma ha dicho, opta por ir "pintadita y guapa" para estar lista para los hombres de sus sueños.

Los estilismos imposibles de Gaga no son algo novedoso. Cuando era adolescente, la joven ya apuntaba maneras experimentando con el maquillaje y con el peinado, un motivo por el cual fue víctima de acoso escolar durante sus años de instituto.

Al parecer, en clase no entendían por qué Stefani (Lady Gaga) se pintaba de una manera tan exagerada. La artista relata a la web Contact Music: "Solía pintarme los ojos mucho y me marcaba las cejas. Usaba autobronceador y la verdad es que era un color excesivo para ir al colegio y la gente decía, "¿por qué narices estás tan naranja, por qué te has puesto el pelo así, eres una fulana?"

El acoso llegó a tal punto que en muchas ocasiones Gaga ni siquiera quería ir al colegio.

Pero a pesar de todo, la cantante de "Born This Way" no se ha rendido y ha seguido creando estilismos y maquillajes que son pura fantasía y sabe perfectamente cómo bromear con ellos. "En algún momento me tendré que lavar la cara" señala. "Mis amigos se ríen un poco de mí porque dicen que me voy a acostar con el maquillaje puesto, pero yo digo que lo hago para estar lista para los hombres de mis sueños".