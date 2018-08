Gente Famosa

Vientre plano

Shakira desmiente su embarazo levantándose la camiseta

Redacción

27/06/2011

Muchos apuntaban a que la colombiana estaba en plena gestación y esos eran los motivos sobre sus retrasos y cancelaciones en varios shows. Pero la cosa ha quedado en una habladuría, un rumor sin más.

Los rumores sobre el posible embarazo de Shakira, la novia de Gerard Piqué, cobraban cada día más fuerza. Sus retrasos en varios conciertos y su supuesto mal estado habían agudizado la noticia, pero ha sido la propia colombiana la que ha desmentido todo los rumores. Shakira y Gerard Piqué no están esperando un retoño.

Muchos apuntaban a que la colombiana estaba en plena gestación y esos eran los motivos sobre sus retrasos y cancelaciones en varios shows. Pero la cosa ha quedado en una habladuría, un rumor sin más. El amor de los tortolitos ha dado casi media vuelta al mundo, pero ser padres "no forma parte de sus planes". Así lo ha desmentido la interprete de "Waka-waka" durante un concierto en Alemania, a la par que se subía la camiseta y mostraba su delgada figura.

"No estoy embarazada", ha añadido la protagonista bajo la atenta mirada de los fans. Además, la novia de Gerard Piqué ha confesado que su retraso durante el show de Ginebra había sido por culpa de problemas técnicos y no porque no se encontrase en buen estado de salud.