Paulina Rubio comparecerá ante un juez por obstrucción a la Justicia

27/06/2011

La cantante mexicana se negó a cumplir las órdenes de un agente de policía tras sufrir un pequeño accidente de tráfico el pasado sábado en Miami.

La cantante mexicana Paulina Rubio deberá comparecer ante un juez por obstrucción a la Justicia y desorden público tras sufrir un pequeño accidente de tráfico el pasado sábado en Miami, según ha informado la Policía.



Después del accidente un policía le pidió que por su propia seguridad y la del agente saliera del coche y subiera a la acera dado lo transitado de la calle. Paulina Rubio, por el contrario, rehusó a cumplir la orden. Tras repetidas peticiones para que la cantante bajara del coche y su consiguiente negación, Paulina comenzó a “mostrarse cada vez más agitada, agresiva y frenética”, según la declaración jurada del agente, que añadió que comenzó a gritar “qué quieres que haga, he tenido un accidente y estoy muy nerviosa. Por eso no gustáis a la gente, porque todos los policías de Miami sois unos abusadores".



Ante esta situación, el policía le advirtió de que si no bajaba del vehículo sería arrestada. Paulina volvió a negarse a colaborar y por lo tanto, fue arrestada y llevada al coche patrulla, mientras la artista gritaba “Te vas a arrepentir de esto, voy a llamar a mi abogado, yo no he hecho nada, sois unos abusadores y una pandilla de mentirosos”.



"Una hora más tarde, la acusada se calmó finalmente" y pidió disculpas por su comportamiento, aunque fue arrestada.

Sin embargo, no fue trasladada a prisión en ese momento con la "promesa de comparecer", después de que indicara al agente que tenía que dar el pecho a su hijo de seis meses.



Rubio deberá comparecer ante un tribunal estadounidense, aunque todavía no se ha fijado la fecha. por los cargos de obstrucción a la Justicia, desorden público y negativa a obedecer a una orden de un agente de la autoridad.