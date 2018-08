Gente Famosa

Antonio Banderas asegura que no quiso ser 'el chico de Madonna'

09/08/2011

La cantante se declaró ansiosa por conocerle en el documental Madonna: Truth or Dare (1991), algo que el actor recuerda como "halagador", pero él solo quería tener su propia carrera.

El actor español Antonio Banderas asegura en una entrevista en el número de septiembre de la revista Harper''s Bazaar que "para bien o para mal" no quiso ser "el chico de Madonna" cuando la cantante se interesó por él en los años 90, según ha adelantado este martes la publicación.

El español saltó a la fama internacional después de que la artista dijera que "estaba loca" por el malagueño y se declarara ansiosa por conocerle en el documental Madonna: Truth or Dare (1991), algo que Banderas recuerda ahora como "halagador", aunque reconoce que se sintió superado por la situación.



Banderas estaba casado con su primera mujer (Ana Leza) cuando en una cena en Madrid que organizó el cineasta Pedro Almodóvar le presentaron a Madonna, con quien "no pasó nada", según manifesta el intérprete.



"Yo no sabía hablar inglés por entonces", indica Banderas, quien poco después dio su salto a Hollywood, donde conoció a la que es ahora su esposa, la actriz Melanie Griffith.



En 1996, Banderas estrenó Evita, un musical en el que la cantante rubia hacía de Eva Perón.