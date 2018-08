Gente Famosa

Nacerá en otoño

Carla Bruni no quiere que la prensa fotografíe a su futuro hijo

Redacción

05/09/2011

"Comprendo el interés mediático por el niño, pero no es posible" ha afirmado la cantautora italiana, que piensa que "no tienes un niño para la galería".

La primera dama de Francia, Carla Bruni, ha afirmado que su futuro hijo, que nacerá en otoño, y del que desconoce por el momento el sexo, no será fotografiado por la prensa.



"No tienes un niño para la galería", ha afirmado durante una entrevista a la cadena francesa TF1. "Comprendo el interés mediático por el niño, pero no es posible. Haré lo posible para proteger al menor y seré absolutamente rigurosa. Nunca mostraré fotos de este niño, nunca lo expondré", ha dicho la exmodelo.

Bruni ha afirmado que su marido, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, también comparte la idea que su nuevo hijo no salga en las revistas. Además, ha afirmado que le gustaría compartir con su cónyuge el momento en que su hijo nazca.



La cantante de 43 años ha afirmado que ha aprendido la lección en el trato con la prensa después de que su hijo Aurélien, fruto de otra relación anterior, fuese fotografiado subido a los hombros de Sarkozy durante un reciente viaje privado a Egipto.