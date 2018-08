Gente Famosa

Controvertida entrevista

El polémico primer plano de Adele

Redacción

07/09/2011

La cantante confiesa en la edición británica de Vogue que, como cualquiera, tiene "inseguridades" con su cuerpo, pero no se junta "con gente que se las señala".

Adele está saboreando el éxito en su carrera y el mundo de la música cae rendido a sus pies. Su portentosa voz no para de reclutar seguidores y, además, Adele es una joven orgullosa de sí misma tanto por dentro como por fuera, pero sin embargo no saca a relucir sus curvas como cualquier otra chica de portada. ¿Vergüenza de la cámara o exigencias del guión?

Adele es un chica que ha conseguido romper todos los esquemas y estereotipos gracias a su figura curvilínea, su cara angelical y su torrente de voz. Ella, muy orgullosa de quién es y dónde ha conseguido llegar reconoce que sí que hay algo de lo que se quiere alejar: la obsesión por la delgadez que impera en Hollywood.

La cantante confiesa en la edición británica de Vogue: "He visto gente que se regía por las pautas, que quería estar más delgados o tener más pecho y cómo eso les acaba llevando a lo más bajo". Y añade: "Y yo no quiero eso en mi vida... Tengo mis inseguridades, por supuesto, pero no me junto con quienes se dedican a señalármelas".

No obstante también relató una preocupante manía que tiene antes de comenzar una actuación: vomitar.

"Vomito muchas veces antes de salir al escenario, pero nunca lo he hecho mientras actuaba", pero lo peor es que según ella misma señala, cuantas más veces vomita, mejor le acaba saliendo el espectáculo. Pero a pesar de lo alarmante de las declaraciones, la joven resta importancia al hecho diciendo que se trata de una consecuencia natural de los nervios.