Gente Famosa

'Ahora como un poco de todo'

Megan Fox deja la dieta vegetariana por perder demasiado peso

Redacción

09/09/2011

La actriz ha desvelado el secreto de su delgadez, una estricta dieta basada en fruta y verduras. Sin embargo, parece que el resultado ha sido excesivo y ahora prefiere comer de todo y hacer ejercicio.

Las dietas estrictas pueden tener consecuencias no deseadas e incluso extremas. Por ello, lo ideal es comer sano y hacer algo de ejercicio para mantenerse en forma. Cuidar la dieta no significa dejar de comer. Sin embargo, algunas personas no se dan cuenta de ello hasta que no lo comprueban por ellas mismas. Algo parecido es lo que le ha ocurrido a Megan Fox. La joven actriz seguía una dieta vegetarina que le hizo perder demasiado peso, por lo que tuvo que dejarla.

"Desde hace cuatro años y medio y hasta hace cuatro meses, seguí una estricta dieta vegetariana basada en fruta y verduras. Nada de pan, azúcar o café. Pero he perdido demasiado peso", ha comentado Megan a la revista Amica. "Así que ahora como un poco de todo. Entreno tres veces a la semana haciendo circuitos de entrenamiento con mi entrenador Harley Pasternak", ha señalado la actriz.