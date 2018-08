Gente Famosa

El FBI investiga el hackeo de teléfonos de famosos

15/09/2011

El FBI investiga el hackeo de teléfonos de famosos como Scarlett Johansson. La actriz denunció la filtración en Internet de unas fotografías que supuestamente se tomó a sí misma desnuda con su móvil.

El FBI investiga la filtración en Internet hoy de unas fotografías que supuestamente se tomó a sí misma desnuda la actriz Scarlett Johansson con su teléfono móvil y que, al parecer, cayeron en manos de piratas informáticos, ha informado Los Angeles Times.



Las dos imágenes han sido difundidas a lo largo de la jornada por numerosos blogs sobre famosos. Johansson se retrata de espaldas con el trasero al aire y tumbada en la cama dejando ver un pecho. Si no tuvo cuidado en taparse era porque no pensaba que las imágenes fuesen a ver la luz.



A pesar de que se especula con que las fotografías estén trucadas, el FBI ha asegurado a los medios estadounidenses que está investigando "el supuesto pirateo". La actriz no ha respondido públicamente aún al incidente, aunque la web TMZ afirmó que su entorno considera que lo ocurrido responde a un "acto delictivo".

Johansson, de 26 años, fue una de las famosas cuyo nombre salió a la luz el pasado mes de marzo como posible víctima de una red de "hackers" cuyo objetivo era asaltar cuentas de correo electrónico y dispositivos móviles de personalidades del espectáculo en busca de material íntimo.