Suri Cruise se inicia en la Cienciología

16/09/2011

La niña, que tiene cinco años, está matriculada en un colegio donde las lecciones son pasos hacia la "revelación" de que todos somos descendientes de extraterrestres.

Parece que la pequeña Suri Cruise también seguirá los pasos de su padre. Si ya la hemos visto vistiendo a la última moda como su madre, ahora la niña de cinco años se fijará en su padre, pero esta vez para temas ideológicos.

Según publica Daily Mail, la niña está matriculada en el colegio The New Leadership Academy (Los Ángeles), que fue fundado por unos buenos amigos de Cruise, el actor Will Smith y su mujer Jada Pinkett Smith.

La pequeña, que suponemos se convertirá en una embajadora de la Cienciología como su padre, ya ha comenzado a estudiar las ideas del fundador L. Ron Hubbard, a pesar de que su temprana edad no le permita comprenderlas.

De acuerdo con la revista Woman's Day, además de las cosas básicas, Suri y los otros niños aprenderán cómo deshacerse de sus recuerdos pasados que bloquean el aprendizaje y el entendimiento.

Según esta misma publicación, los niños también hacen una dieta especial que incluye comidas bajas en carbohidratos y hasta días de ayuno, y las lecciones son pasos hacia la "revelación" de que todos somos descendientes de extraterrestres.

No obstante, no son las únicas asignaturas fuera de lo normal. Los niños de este colegio, también deberán aprender a construir e interactuar con robots.