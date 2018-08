Gente Famosa

Elsa Pataky quiere ser madre de familia numerosa

18/09/2011

Elsa Pataky, que ha presentado las botellas de Heineken diseñadas por ella en Cibeles, ha afirmado que deja su maternidad "al destino".

La actriz se casó hace 9 meses con Chris Hemsworth y desde entonces vive un cuento de hadas, en el que pronto pretende que haya muchos niños con los que compartir esos buenos momentos. Y es que parece que el actor ha sacado lo mejor de Elsa.

Fue una de las primeras en llegar a IFEMA y también una de las que sólo pudo disfrutar de Cibeles unos cuantos minutos, porque sus proyectos profesionales le esperaban al otro lado del charco, donde debuta como productora en 'Wine of summer'. Pero, mientras Pataky presentaba la edición limitada de Heineken, sus palabras de cariño fueron principalmente para su marido, que en esta ocasión no pudo acompañarla, pero que viene muy a menudo porque "le encanta España".

Además de hablar del hombre que ha conseguido llevar al altar a una de las actrices más sexys del panorama mundial, Elsa habló del futuro. En él se ve rodeada de niños, de sus hijos concretamente. "Todas las mujeres nos planteamos ser madres, pero nunca me ha gustado planear mi vida. Cuando surja, encantada. Siempre me ha atraído la idea de tener familia numerosa, porque hasta los quince fui hija única. No sé cuántos hijos tendré, pero desde luego uno sólo no", explicaba Pataky, a la par que dejaba su maternidad "al destino".