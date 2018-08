Gente Famosa

Gira

Rihanna, desatada en su primer concierto en Brasil

Redacción

21/09/2011

Con más de una hora de retraso, la cantante de Barbados, vestida con un atuendo que dejaba completamente al descubierto sus piernas, ha arrancado su recital con "Disturbia" y "Shut up and drive".

La cantante caribeña Rihanna ha encendido al público brasileño con los acordes del tema "Only Girl (In the World)", incluido en su album Loud, con el que la artista ha abierto su primer concierto en Brasil.

Con más de una hora de retraso, la cantante de Barbados, vestida con un atuendo que dejaba completamente al descubierto sus piernas, ha arrancado su recital con "Disturbia" y "Shut up and drive", dos de sus éxitos más conocidos, en el recinto Anhembí de la capital paulista.

Una vez más, Rihanna no ha defraudado y ha mostrado su lado más provocativo. Bailes sugerentes, miradas provocativas y letras subidas de tono han hecho que el objetivo haya recogido imágenes como las que hemos recogido en esta galería.