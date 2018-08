Gente Famosa

Una vez más

Belén Esteban y Fran Álvarez se separan

Redacción

22/09/2011

La noticia ha sido confirmada por el representante de la propia Belén Esteban en el programa donde trabaja la ex de Jesulín de Ubrique.

El representante de Belén Esteban, Toño Sanchís, ha entrado vía telefónica en el programa donde trabaja la ex de Jesulín de Ubrique para aclarar la situación. "La gota ya se ha colmado", ha dicho rotundamente, confirmando la enésima crisis de la pareja.

Hace tan solo tres semanas Fran Álvarez declaraba en el mismo programa que quería "muchísimo" a su mujer y que iba a luchar para que su matrimonio saliera adelante. "Belén me regaña mucho, pero cuando no me regaña lo echo de menos", llegó a reconocer el camarero.

Sin embargo, parece que la situación ha explotado durante el viaje que la pareja ha hecho a Milán para presentar la nueva colección de zapatos de la colaboradora.

Al parecer, Fran Álvarez se marchó de casa el pasado miércoles de la semana pasada y no ha llamado a su mujer desde entonces. Según Toño, ésta es la situación de siempre. Hay una pelea y Fran se marcha de casa, pero tres o cuatro horas después llama para decir que está bien, algo que no ha ocurrido esta vez.

Según Sanchís, Belén Esteban le ha asegurado con tristeza que quiere mucho a su marido, pero que "esto no va a ningún lado" y que su corazón le dice que se separe aunque le quiere mucho.