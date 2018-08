Gente Famosa

Koldo Serra:'Con la altura que tengo, si no tengo mala leche me comen'

Amaia Akordagoitia

26/09/2011

A pesar de llevar doce años en Madrid, el cineasta asegura ser de Bilbao y admite que aunque ya no le gusta tanto "el tema casquería", de vez en cuando "una buena peli de tripas tampoco está mal".

No sé si hablar con un miembro de la denominada "generación goonie" me da miedo, respeto o terror... ¿hay que ser friqui para dedicarse al cine?

Para nada, simplemente tiene que gustarte el cine, no tienen por qué gustarte películas raras ni tienes que tener gustos raros. Realmente, con que te guste contar historias ya te vale, bueno con eso y con muchas más cosas (ja, ja), pero con eso básicamente puedes empezar.

He leído que tu afición por el gore ha quedado atrás, ¿te has hecho mayor?

Hombre, me voy haciendo mayor, lo noto en otras cosas (ja, ja), no tanto en que ya no me dedique al gore, pero si lo noto en otras cosas. Cuando empecé la verdad es que me gustaba mucho el tema casquería y tal, y sobre todo era muy agradecido, muy fácil de hacer con pocos medios. Quiero creer que no es algo tanto de madurez, sino que vas cambiando de gustos y con los años te apetece hacer otras cosas. Pero bueno, de vez en cuando una buena peli de tripas y vísceras tampoco está mal.

Dices que se hacían fácil con pocos medios. ¿Una buena película necesita un buen guión o un gran presupuesto?

Hombre, a veces van de la mano, pero yo creo que sin una buena historia, sin un buen guión, no hay una buena película. Yo es cierto que muchas películas que compro muchas veces las compro porque me gusta cómo están hechas, más que por la historia. Pero, realmente, si tienes pocos medios y tienes una buena historia detrás, tendrás una buena película y si tienes muchos medios sin nada que contar, no tendrás una buena película.

¿Qué película consideras indispensable?

¿Qué película considero indispensable? ¡Toma ya! Si lo sé estudio un poco (ja, ja). Pues muchísimas películas, depende, si es por gustos personales ya hay muchas y si es por importancia en la historia del cine, también. No sé, no sé...

Pues te voy a hacer la típica pregunta, ¿si te fueras a una isla desierta qué película te llevarías?

Una película a una isla desierta... ¡Dios mío! Menos Naufrago de Robert Zemeckis, me llevaría cualquiera (ja, ja). No sé, me llevaría muchísimas, pero, por ejemplo, Grupo Salvaje podría ser una buena película.

¿Sustituirías la comida por películas?

Nunca, jamás, ¡por Dios!. Además, si no puedo compartir las películas con nadie, no tiene ninguna gracia. Hombre, si voy a estar solo y tengo comida para aguantar, estar acompañado de buenas películas tampoco está mal. Pero no, si tengo que comer o ver películas, prefiero comer, porque reservas tengo para aguantar un rato largo (ja, ja), pero tampoco mucho.

Una vez dijiste que las historias de buenos y malos te ponen nervioso. ¿Por qué?

Porque realmente en la vida no hay buenos y malos, yo creo que todos, y me incluyo yo, todos tenemos muchas capas y muchos grises por el medio. Cuando los personajes están tan marcados, para empezar ya sabes cómo va a terminar y, por otro lado, tiendes a no creértelo. Yo prefiero creer que todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas y creo que esos matices son los que pueden dar profundidad al personaje o incluso un toque diferente a la película. Hay veces que los personajes que hacen cosas que el espectador no entiende porque espera que hagan las de siempre y eso desconcierta, pero creo que eso no es malo.

¿Para qué te sirve a ti hacer cine?

Además de para poder vivir... Bueno es algo a lo que me dedico profesionalmente, más que al cine a lo audiovisual, porque el cine está muy complicado. Pero realmente me sirve para disfrutar un poco de la vida, ya que es un trabajo que me apasiona, no todo el mundo puede decir que trabaja en lo que te gusta como hobbie.

¿Amor de madre y El tren de la bruja definen a Koldo Serra?

Pues en parte sí, en parte mucho. Cualquiera que me conoce sabe que soy una persona con mucho humor negro y creo que los dos cortos estilan humor negro. Sí, por qué no, hay mala baba, hay un poco de mala leche, y en el fondo son dos historias que acaban bien. Así que sí, en parte podría decirse que sí.

O sea que tienes mala leche, pero un buen fondo...

No, no, no... (Ja, ja). Cuando digo mala leche es lo que comentábamos antes, que no son historias que te sabes de memoria nada más empezar, pero sí tengo buen fondo y más que mala leche puedo tener... Bueno, me gusta el humor negro, vamos a dejarlo ahí (ja, ja). Y, hombre, mala leche sí tengo, con la altura que tengo si no tengo mala leche, me comen.

Supongo que consideras a Bosque de sombras, tu primer largometraje, como un hijo...

Pues sí, la verdad es que sí. Cuando trabajas profesionalmente, aunque yo me implico o trato de implicarme al 2000 por cien en todo lo que hago, evidentemente no es lo mismo crear al niño desde la historia, pensarla, escribirla, darle mil vueltas, moverla casi personalmente, conseguir la financiación, cuidarla, montarla, rodarla... En el caso de Bosque de sombras me encargue hasta de los menús del DVD y el diseño del cartel. Con lo cual sí que considero realmente que fue un parto muy, muy largo y como un hijo. Por ahora, es hijo único, ojalá pronto tenga hermanitos, pero sí, sí, realmente es como mi hijo.

Grabar una ópera prima con actores de la talla de Gary Oldman fue, si me lo permites, todo un acto de chulería... ¿Cuál ha sido tu última bilbainada?

Iba a decirte que decir que no a algunas cosas (ja, ja). Aquello fue algo que sucedió, luego lo piensas y dices "joe, ¡la primera película y con Drácula!". Pero últimamente, no sé, supongo que seguir siendo de Bilbao, pese a llevar doce años en Madrid. Siempre que me presento suelo decir: "Soy Koldo Serra y soy de Bilbao".

¿Qué lugar de Bilbao te parece un set de rodaje perfecto?

Pues muchos. Bilbao ha cambiado mucho. Posiblemente ahora es más bonito para vivir, pero antes era más bonito cinematográficamente hablando. El Bilbao viejo, el de la metalurgia, el oxidado, tenía más encanto para ponerlo detrás de un objetivo. A mí el que siempre me ha gustado mucho y, además, tiene connotaciones personales porque fue un diseño de mi bisabuelo, es el edificio del tigre de Deusto. Creo que tiene un punto de Gotham, de la ciudad de Batman. Siempre me imagino un superhéroe viendo el símbolo entre las nubes. La verdad es que Bilbao es cinematográfico.

Como amante de los cómics, ¿qué te parece que se cargaran a Peter Parker?

¡Ah! Me lo dijo mi madre sí... (ja, ja). Hombre entiendo que de vez en cuando tienen que matar a alguien para poder levantar un poco las ventas de los cómics. Superman ha muerto tantas veces ya que uno ni se acuerda. Fue más traumático para mí, por lo menos cuando era niño, el cómic en el que moría la novia de Peter Parker a manos de Duende Verde, porque uno estaba acostumbrado a leer solo comics de buenos y malos y jamás pensé que un bueno podía morir, y eso si que me impresionó.

¿Cuál es tu cómic favorito?

Pues de niño leía, por supuesto, como todos, Mortadelo Y Filemón y todo estos de editorial Bruguera. Con los años he pasado por los superhéroes y uno siempre se acaba acercando a lo que se denomina ahora la novela gráfica. Me gustan mucho Mezzo y Pirus, unos autores franceses, que hacen mucho cómic que se asemeja al el cine negro, yo creo que se podrían adaptar todas al cine.

Si te dieran a elegir, ¿preferirías tener una vida de cine, de cómic o de música?

Bueno, pues una vida de cine, porque como el cine tiene música y tiene imágenes (ja, ja), e incluso a veces tiene mucho de cómic... Una vida de cine sí, porque lo aglutina todo.