Gente Famosa

En el rodeo de un vídeo clip

Un granjero norirlandés interrumpe a Rihanna para pedirle que se tape

Redacción

27/09/2011

Alderman Alan Graham, miembro del mayoritario Partido Democrático Unionista, decidió que no le "gustaba lo que estaba viendo" y la pidió que "parasen lo que estaban haciendo".

La cantante de pop Rihanna conoció este lunes de primera mano el puritanismo protestante que todavía perdura en algunas partes de Irlanda del Norte cuando un granjero la instó a taparse mientras rodaba un vídeo clip en sus terrenos.



"Inapropiado" fue lo que pensó Alderman Alan Graham, miembro del mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), cuando se dirigía hacia su tractor y decidió que no le "gustaba lo que estaba viendo", según ha declarado el propio agricultor a la cadena BBC.



Ni corto no perezoso, se acercó a la cantante y la pidió que "parasen lo que estaban haciendo, y lo hicieron".



"Tuve una conversación con Rihanna y espero que comprenda de dónde vengo. Nos dimos la mano", cuenta Graham, quien admite que no sabía quién era la artista cuando recibió una llamada telefónica para pedirle permiso para rodar en sus tierras de la localidad de Bangor, al este de Belfast.



La estrella del pop, nacida en Barbados, llegó a la provincia británica este lunes para grabar su último vídeo clip, lo que ha provocado enorme expectación entre los lugareños, en su mayoría jóvenes, de esta tranquila y tradicional zona del Ulster.