Entrevista en eitb.com

Begoña Maestre: 'Ya tenía ganas de romper el hielo y trabajar en casa'

Amaia Akordagoitia

29/09/2011

Es la protagonista de Arriya, pero la conocemos desde adolescente por interpretar a Duna, en "Compañeros". Ahora, compatibiliza su maternidad con su personaje en Hospital Central.

Creo que Arriya es tu palabra favorita ahora... ¿Qué se siente cuando se obtiene tanto éxito con un papel protagonista en un largometraje?

En realidad este es mi segundo papel protagonista, aunque la verdad es que han pasado muchos años desde que rodamos Un año en la luna, y sí, desde luego, estoy muy contenta y muy orgullosa del trabajo de Arriya.

Además, conseguiste el premio a la mejor actriz protagonista en el Festival de Málaga. Hasta ahora no habías hecho mucho cine, pero parece que has entrado por la puerta grande...

Bueno, es verdad que la película tuvo una gran acogida en el festival, la peli no pasó desapercibida y eso siempre es bueno. Por supuesto para mí supuso una alegría enorme, no me lo esperaba, y si la biznaga pudiera significar más cine, pues yo encantada por supuesto, ¿dónde hay que firmar?



Arriya ha supuesto además tu regreso a casa, ¿Qué ha supuesto para ti trabajar en Euskadi?

Yo nunca he trabajado en Euskadi. De hecho, creo que muy pocos saben que soy de allí, por eso me hizo tanta ilusión poder formar parte de Arriya. Los catalanes, los gallegos, los andaluces siempre se juntan y cuentan los unos con los otros a la hora de trabajar, los vascos, claro está, también y yo ya tenía ganas de romper el hielo y trabajar en casa.

En la película se refleja el peso de las tradiciones. ¿Cómo te ves tu en ese sentido?

Yo procuro hacer camino al andar, pero supongo que para ciertas cosas es difícil escapar. La mayoría de las veces no te das ni cuenta de que no haces lo que tú decides sino lo que te enseñaron que debes hacer. Bueno creo que eso nos pasa a todos, al fin y al cabo somos animales de costumbres...



Dices que eres muy crítica con tu trabajo. Cuando no te gusta el resultado, ¿te mandas copiar 100 veces el guión?

No… Lo que pasa es que es muy duro verse y creerse a uno mismo. Cuando no me gusta el resultado procuro analizar lo que he hecho y mejorarlo…. Y, si es posible, no volver a repetirlo.

"Compañeros", "Motivos personales", "Amar en tiempos revueltos", "Hospital Central"... ¿Qué balance haces de tu carrera hasta ahora y qué te gustaría encontrarte en el futuro?

Me siento tranquila, contenta y orgullosa. La verdad es que si me lo hubieran dicho no lo hubiera creído… Ahora, espero seguir hacia delante como hasta ahora, tranquila pero segura.

¿Y el teatro?

Ahora lo tengo un poco aparcado. Hace ya dos años y medio que terminé la última gira con Cyrano de Bergerac, pero siempre estoy dispuesta. El teatro es pura magia y siempre te hace volar.

¿Y qué queda de la Duna de Compañeros?

Pues yo creo muchas cosas, obviamente he crecido y he aprendido mucho, pero creo que en muchos aspectos mantengo la esencia de quien era.

En alguna ocasión has mencionado que aprendes mucho de tus personajes. ¿A cuál de ellos te gustaría parecerte y con cuál no te llevarías bien?

Pues en éste caso te diría que me quedaría con María de Arriya. Es un personaje valiente, fiel a sí mismo, seguro y honrado. No me importaría tener una buena conversación con ella, sí, la invitaría a un buen café. Y no creo que pudiera llevarme mal con ninguno, primero porque al final les coges cariño a fuerza de justificarles y segundo porque siempre puedo aprender de ellos lo que no quiero ser.

En el Zinemaldia de Donostia, además de Arriya, también has presentado La voz dormida, de Benito Zambrano. ¿Cómo fue la experiencia de grabar esa película?

Dura, emotiva y maravillosa. Estoy encantada de haber formado parte de este proyecto, de haber contado una parte viva de nuestra historia, además he de decir que he aprendido mucho.

En Arriya destacas el papel o la importancia del vestuario. En tu día a día, ¿También te importan las tendencias?

No soy una fashion victim la verdad, pero si me gusta sentirme bien conmigo misma.



¿Qué profesión es más difícil la de actriz o la de madre?

Ambas son terriblemente duras, a veces ingratas, pero increíblemente maravillosas.

¿Tienes algún proyecto entre manos para los próximos meses?

De momento el estreno de La voz dormida para octubre y una nueva temporada en "Hospital central". Con la serie, además, viajo a Camboya para grabar dos capítulos de la temporada.