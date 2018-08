Gente Famosa

Considera que 'menos es más'

Scarlett Johansson revela sus secretos de belleza

Redacción

07/10/2011

Aunque viva rodeada de continuas sesiones de fotos y rodajes, asegura que no le gusta ir excesivamente maquillada y que tampoco es algo que tolere su cutis.

Ella es una de las que apuesta por la máxima del "menos es más" en el mundo de la belleza y la verdad es que no le va nada mal. La actriz Scarlett Johansson reconoce no abusar de la cosmética para estar siempre radiante y ha confesado cuáles son sus indispensables para el día a día.

Aunque viva rodeada de continuas sesiones de fotos y rodajes, la actriz asegura que no le gusta ir excesivamente maquillada y que tampoco es algo que tolere su cutis.

"Tengo la piel muy sensible así que simplemente me lavo la cara con jabón y con tónico", cuenta Johansson.

Scarlett es una fiel seguidora de los básicos del make up. "No llevo mucho maquillaje durante el día. Me refiero, día a día. Uso corrector, colorete, raya de ojos, máscara... Y bueno hoy llevo barra de labios", comentaba durante una rueda de prensa.

Pero la pasión de la artista por el mundo de la belleza es algo innato (empezó a maquillarse con 13 años), ya que asegura que es algo que ha heredado de su madre.

"Mi madre era muy glamourosa. Me solía sentar y usaba su maquillaje. Sé de muchas madres a las que no les gusta que sus hijas vayan pintadas. Mi madre solía llevarme de compras, así que aprendí de ella muchos trucos a la hora de maquillarme", reconoce ScarlettJohansson.