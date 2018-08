Gente Famosa

Lindsay Lohan vuelve a la cárcel

20/10/2011

La jueza ha acusado a Lohan de no haber cumplido con el servicio comunitario que le correspondía. Además, la actriz se ha saltado varias citas en el Centro de la Mujer al que estaba asignada.

Tras una jornada nada satisfactoria de servicios a la comunidad, su expulsión de la Cruz Roja y su paso a la Morgue de Los Angeles, Lindsay Lohan no ha conseguido cumplir con el Gobierno estadounidense y vuelve a la cárcel.

El pasado 19 de octubre, tuvo lugar el juicio del Estado de California contra Lindsay Lohan, en el que se la condenaba por el robo de un collar, conducir bajo los efectos del alcohol y su violación de la libertad condicional.

Ahora, la jueza Stephanie Sautner ha acusado a Lindsay de no haber cumplido con el servicio comunitario que debía cumplir. La actriz no solo no ha alcanzado las 360 horas establecidas, sino que además se ha saltado varias citas en el Centro de la Mujer al que estaba asignada.

Por estos motivos, la Cruz Roja ha suspendido su colaboración pasando a ser asignada por el Estado de California a la morgue de Los Angeles.

Tras una audiencia de media hora, Lohan ha sido esposada y llevada por agentes a la prisión. La fianza fijada ha sido de 100.000 dólares (72.630 euros). Finalmente, la actriz ha depositado el dinero en la Corte y ha sido puesta en libertad.

Sin embargo, Lindsay deberá enfrentarse a la justicia una vez más el próximo 2 de noviembre para determinar si efectivamente la actriz ha violado su libertad condicional.